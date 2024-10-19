Новый лист талантов Guardian: грузинский форвард, защитник из Узбекистана, французский Месси (это фамилия). Кто они?

Не только Ламин Ямаль.

Каждый год английский The Guardian выпускает топ главных талантов мирового футбола – Next Generation. Там 60 самых перспективных 17-летних футболистов со всего света (считают обычно по году рождения, сейчас – 2007-й). Залетают даже гости из экзотических стран типа Мавритании и Сейшел.

В этом году попал даже Ламин Ямаль – как раз его год. Странно видеть звезду сборной Испании и «Барсы» в списке перспективных. Но там еще 59 любопытных, но не таких известных футболистов.

Есть ли кто-то из России и стран бывшего СССР?

Из России снова никого – последним попавшим в некстген-лист The Guardian был Сергей Пиняев в 2021-го. До него мелькали Арсен Захарян (2020), Кирилл Колесниченко и Илья Мартынов (2017), Даниил Уткин (2016), Артем Галаджан (2015) и Тимур Жамалетдинов (2014). Зато есть три игрока из стран бывшего СССР – и вот что про них написали в The Guardian.

Вахтанг Салия – «Динамо Тбилиси», Грузия

Грузия в последние годы построила репутацию кузницы атакующих талантов – и, кажется, у них подрастает новая звездочка. Несмотря на то, что Хвиче Кварацхелии, Жоржу Микаутадзе и Георгию Мамардашвили еще самим нет и 25 лет, Салию уже небезосновательно считают будущим грузинского футбола.

Первый же выход в стартовом составе тбилисского «Динамо» – первый гол. Салия стал самым молодым автором гола в истории грузинской лиги, обошел самого Хвичу. В следующих двух турах еще гол и два ассиста.

У Вахтанга уже есть качества топового атакующего игрока: отличная техника, взрывная скорость и голевое чутье. А еще впечатляет его видение игры: он выдает длинные пасы в стиле Стивена Джеррарда, засылает в штрафную кроссы и проникающие пасы. Он – выдающийся командный игрок. В клубе его уже выпускали на краях атаки и ложной девяткой, а в сборной U-21 в 16 лет сделали десяткой.

Вахтанга просматривали топ-клубы, но в сентябре появилась новость, что гонку за таланта выиграл «Ньюкасл» – переход оформят уже зимой, а Салия останется в «Динамо» как минимум до конца сезона.

Кирилл Дигтярь – «Металлист Харьков», Украина

Дигтярь вышел в старте на матч украинской Премьер-лиги в 15 лет и 191 день – это рекорд. И не остановился: первый матч за сборную Украины U-19 сыграл в полуфинале Евро против Франции.

Он выделяется среди сверстников – и не только физическими данными. Номинально это центральный защитник, но уже с демонстрацией скиллов для любой позиции в обороне. Кирилл читает игру, командует партнерами, начинает атаки и прекрасно стелится в подкатах.

Если верить местным медиа, за ним уже следят скауты иностранных клубов (например, «МЮ»). Защитника просматривали во время матчей сборной Украины U-17 против Греции и Швейцарии. 16-летний Дигтярь там был капитаном и ключевым игроком, а команда дважды выиграла всухую.

Азизбек Тулкинбеков – «Бунедкор», Узбекистан

В наше время молодому игроку не так-то просто выделиться в Узбекистане – в стране за последние годы вырасла целая россыпь талантливых игроков. Но Тулкинбеков сделал себе имя на чемпионате мира U-17 в прошлом году. Там он отыграл без замен во всех матчах, а сборная Узбекистана выбила Англию и в плотной борьбе проиграла Франции четвертьфинал.

Ни для кого не стало сюрпризом, что его уже вызывают в команду U-20, а еще он стал регулярно играть за «Бунедкор» в Суперлиге Узбекистана. Азизбек спокоен на мяче и хорошо читает игру. Ему комфортно как в защите, так и подниматься выше в полузащиту.

За кем последить из списка The Guardian?

Безусловный лидер по представительству в подборке этого года – «Барселона», оттуда сразу четыре 17-летних звезды. По два игрока – у «Ривер Плейта», «Манчестер Юнайтед», «Ред Булл Зальцбург», «Флуминенсе», мадридского «Реала» и норвежского «Стабека». По два футболиста принадлежат «Челси» и «Хайдуку».

Выбрали для вас самых заметных.

Эстеван – «Палмейрас», Бразилия

Главный талант всей подборки Next Generation-2024 после Ямаля. Уже сейчас – главная звезда «Палмейраса» (заменил в этом статусе Эндрика). Эстеван замахивается на уровень Неймара: только Ней до 18-летия успевал в сезоне бразильской лиги 16 голевых действий (10+6). У Эстевао уже 9+7, а впереди еще девять туров.

Парень уже дебютировал в сборной Бразилии, а следующим летом перейдет в «Челси» за 34 млн евро – выглядит так, что Тодд Боули ухватил бриллиант. Хотя летом и осенью Эстевана догнали травмы. Клуб даже на время отправил игрока домой – отдохнуть и отоспаться безо всяких тренировок.

Кендри Паес – «Индепендьенте делль Валле», Эквадор

К 17 годам у Кендри уже 16 матчей и два гола за сборную Эквадора (один из них – на Кубке Америке). Паеса уже признавали лучшим игроком чемпионата Эквадора. Есть победы на Копа Судамерикана (южноамериканский аналог Лиги Европы) и Рекопа Судамерикана (аналог Суперкубка УЕФА).

Паес – десятка с хорошими сквозными передачами и техникой, позволяющей разбираться на ограниченных пространствах. Этого парня тоже уже ждут в «Челси» – перейдет следующим летом за 18 млн евро.

Райан Месси – «Страсбур», Франция

Французский вингер попал в список не только из-за фамилии. Райан считается одним из талантливейших выпускников академии «Клерфонтен» в своем возраст. В итоге Месси оказался в «Дижоне», там стал самым молодым игроком и автором гола в истории клуба.

Летом перешел в «Страсбур» – это еще один талантливый игрок в системе BlueCo, куда входит и «Челси». Тодд Боули собирает талантов по всему миру.

Франко Мастантуоно – «Ривер Плейт», Аргентина

В «Ривер Плейте» подросло поколение дико талантливых ребят, родившихся в 2000-е. Мастантуоно даже в этом цветнике самый заметный. Левоногий атакующий полузащитник со впечатляющей стартовой скоростью, техникой и умением бить штрафные.

В апреле парня активно отправляли в «Реал» и «Барселону», но мадридцы вышли из гонки (не захотили платить 45 млн за игрока на укомплектованную позицию), а каталонцы сейчас просто не потянут такой трансфер. Хотя вроде бы сам Франко – как раз фанат «Барсы».

Чидо Оби-Мартин – «Манчестер Юнайтед», Дания

Возможно, вы даже слышали про этого парня – до недавнего времени он забивал за молодежку «Арсенала». Оби-Мартин регулярно укладывал хет-трики в Премьер-лиге U-18. Были и пять голов «Вест Хэму», и семь – «Норвичу», и даже десять – «Ливерпулю» U-16, самому Чидо в тот момент было всего 15 лет.

Осенью Оби-Мартин пешел в «Манчестер Юнайтед». Есть шанс, что талантливого форварда уже совсем скоро увидим на взрослом уровне. Тут мы рассказывали о нем подробнее.

Крис Ригг – «Сандерленд», Англия

В 2023-м Ригг стал вторым самым молодым игроком в истории Кубка Англии – дебютировал в 15 лет. Сейчас ему 17 – он основной в «Сандерленде», кошмарит центр поля вместе с Джобом Беллингемом.

Ригг умеет и атаковать, и отбирать – полноценный современный полузащитник. Сейчас «Сандерленд» идет первым в Чемпионшипе, а значит есть шанс уже скоро увидеть Криса в АПЛ. Даже если команда все-таки не пробьется наверх, внимание он явно привлек.

Айюб Буадди – «Лилль», Франция

У опорника «Лилля» уже был звездный дебют в Лиге чемпионов: вышел в старте и отыграл полный победный матч против «Реала». В прошлом сезоне Буадди дебютировал в Лиге конференций (стал самым молодым игроком в истории турнира), а потом и в Лиге 1 – самый молодой с 1981-го. В 16 лет Айюб провел полный сезон с основой.

Буадди вообще хороший парень: сдал экзамены экстерном и с отличием, выиграл конкурс ораторского мастерства и в футбол тоже играет хорошо.

Эмманэль Беньямин – «Реал Мадрид», Италия

Правый защитник родился в Бразилии, в 11 лет с семьей переехал в Испанию, а в 2024-м выиграл Евро U-17 за сборную Италии. И вошел в символическую сборную турнира. От итальянцев там еще были Маттиа Либерали («Милан», тоже в списке Guardian), Франческо Камарда («Милан», будет в списке через год) и Кристиан Кама («Рома»).

У Беньямина техника из футзала, а на фоне травмы Дани Карвахаля его вполне можно ждать около основы уже в этом сезоне.

Марк Берналь и Пау Кубарси – «Барселона», Испания

Несмотря на все проблемы «Барсы», «Ла Масиа» регулярно поставляет таланты в основу. Пау Кубарси ворвался в старт еще в прошлом сезоне, а Марк Берналь мог закрыть дыру, образовавшуюся в центре поля после ухода Бускетса. К сожалению, он порвал кресты – и в этом сезоне мы парня уже не увидим.

Шейн Клюйверт – «Барселона», Нидерланды

Да, это еще один сын Патрика Клюйверта. Шейн – младший из четверых и, как, считается, самый талантливый. Судя по описанию, этот Клюйверт играет на левом фланге в атаке и часто забивает после смещений с фланга в центр.

Шейн стал звездой ютуба в 11 лет – и не из-за футбольных скиллов, а благодаря кулинарному каналу. Там вышло всего 13 видео, но их посмотрели несколько миллионов человек.

Джейден Де Гузман – ПСВ, Нидерланды

Еще один сын экс-игрока сборной. Атакующий полузащитник отличается скоростью и умением выигрывать единоборства. Самое забавное, что 37-летний папа Джонатан Де Гузман все еще играет – в роттердамской «Спарте». В теории могут даже выйти вместе – младший говорил, что мечтает об этом.

Талал Хаджи – «Аль-Иттихад», Саудовская Аравия

Не родственник румына Георге Хаджи. Родился в Саудовской Аравии в семье сомалийских беженцев. В прошлом сезоне Нуну Эшпириту Санту подтянул 16-летнего парня к основе и дал поиграть. За девять матчей в чемпионате Талал сделал 2+3.

Роберто Манчини вызвал его в сборную Саудовской Аравии на зимний Кубок Азии. Там Талал стал самым молодым игроком в истории турнира – вышел на замену против Таиланда. Правда, в этом сезоне Хаджи пока в саудовской лиге не появлялся.

Лоренцо Оаро – «Сен-Луис Санс Юнайтед», Сейшелы

Да, это футболист с Сейшельских островов, максимальная экзотика. Потенциальный соперник сборной России ?

Парень забил за сборную Сейшел в ворота Бурунди в 14 лет. К 17 годам у него уже семь матчей и три гола за национальную команду, а летом он ездил на просмотр в «Марсель». Пока контракт с ним не подписали, но и сам такой шанс – большое событие для сейшельского футбола.

Прочитать профайлы на каждого из 60 в списке The Guardian можно в телеграм-канале Project U21

Как вообще составляют топ? Часто находят звезд?

У Guardian есть сеть журналистов-скаутов со всего мира, которые как раз и выбирают сверкнувших молодых игроков. Например, за территорию бывшего СССР чаще всего отвечает Артур Петросян – он написал профайлы Вахтанга Салии и Кирилла Дигтяря. По такому же принципу Испанию покрывает Сид Лоу, Германию и центральную Европу – Михаил Йохин.

В схеме есть плюсы и минусы. С одной стороны, это обычно не профессиональный скаутский отчет, а именно подборка выстреливших и самых заметных футболистов конкретного возраста. С другой – в список попадали почти все главные таланты последних лет. Еще до того, как о них узнала широкая публика. В целом – весьма авторитетный источник, чтобы сверяться.

Вот кого включали в подборку Next Generation за последние годы (и где они играют сейчас).

Ярких ребят замечают. Например, Эрлинга Холанда выделили еще в «Мольде» – до того, как «Ред Булл Зальцбург» заплатил за него 8 млн евро. И даже до того, как Эрлинг забил девять мячей Гондурасу на молодежном ЧМ. А Хвичу, например, присмотрели еще в «Рустави».

При этом кто-то в списке – уже вполне известный футболист. Ламин Ямаль и Эндрик попадали уже звездами клубного футбола. При этом некоторые раскрываются позже, через три-четыре года после попадания в список. Яркий пример – Джон Дуран из «Астон Виллы». Колумбийский нападающий был у Guardian в 17 лет, но только в этом году стал прилично забивать на высоком уровне. В 20 лет, все еще очень молодым для бомбардира АПЛ.

Из 60 выпускников класса-2019 за сборные сыграли 29 человек, в европейских высших лигах – 32 футболиста из того списка. На каждого замеченного Холанда есть свой Ян-Фите Арп .

Самое любопытное, что все списки Next Generation хранятся на сайте The Guardian и обновляются каждый год: рассказывают про прогресс футболиста и отмечают, кто где играет.

Как думаете, кто из талантов этого года выстрелит?

Фото: instagram.com/fcdinamotbilisi ; instagram.com/fcmetalist ; Gettyimages.ru /Marcio Machado/Eurasia Sport Images, Miguel Schincariol, Daniel Jayo, Joris Verwijst/BSR Agency, Stu Forster, Piaras O Midheach – Sportsfile/UEFA; instagram.com/rcsa ; instagram.com/manchesterunited ; Panoramic/Keystone Press Agency, IMAGO/Federico Pestellini/Global Look Press ; East News /Jose Breton / NurPhoto via AFP, Noushad Thekkayil / NurPhoto via AFP; facebook.com/todayinsey