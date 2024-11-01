Кубарси о высокой обороне «Барсы»: «Смотря со стороны, думаю: «Уфф, здесь мяч за спиной может нам навредить». Но на поле ты доверяешь партнерам, это вопрос коммуникации»
«Тактически мы тренируем оборонительную линию, но, прежде всего, это вопрос коммуникации. Мы вчетвером должны общаться и хорошо взаимодействовать. Если один выходит, остальные поддерживают линию.
Когда смотрю на это со стороны, я думаю: «Уфф, здесь мяч за спиной может нам навредить», но на поле ты доверяешь линии и своим партнерам по команде. Если мы все пойдем ва-банк, они останутся в офсайде.
Когда передачу отдает центральный защитник, который находится глубже, это не то же самое, что пас от центрального полузащитника. Мы также смотрим, находится ли мяч под давлением или нет. Если есть давление, легче выйти вперед, потому что сложнее забросить за спину», – рассказал защитник «Барселоны» в интервью Tu Diràs.
Флик в перерыве класико обещал игрокам «Барсы» заменить любого, кто «хоть на метр» опустится в защитной линии (Mundo Deportivo)
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