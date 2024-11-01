  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Кубарси о высокой обороне «Барсы»: «Смотря со стороны, думаю: «Уфф, здесь мяч за спиной может нам навредить». Но на поле ты доверяешь партнерам, это вопрос коммуникации»
9

Кубарси о высокой обороне «Барсы»: «Смотря со стороны, думаю: «Уфф, здесь мяч за спиной может нам навредить». Но на поле ты доверяешь партнерам, это вопрос коммуникации»

Пау Кубарси высказался о тактике офсайда Ханси Флика в «Барселоне».

«Тактически мы тренируем оборонительную линию, но, прежде всего, это вопрос коммуникации. Мы вчетвером должны общаться и хорошо взаимодействовать. Если один выходит, остальные поддерживают линию.

Когда смотрю на это со стороны, я думаю: «Уфф, здесь мяч за спиной может нам навредить», но на поле ты доверяешь линии и своим партнерам по команде. Если мы все пойдем ва-банк, они останутся в офсайде.

Когда передачу отдает центральный защитник, который находится глубже, это не то же самое, что пас от центрального полузащитника. Мы также смотрим, находится ли мяч под давлением или нет. Если есть давление, легче выйти вперед, потому что сложнее забросить за спину», – рассказал защитник «Барселоны» в интервью Tu Diràs.

Флик в перерыве класико обещал игрокам «Барсы» заменить любого, кто «хоть на метр» опустится в защитной линии (Mundo Deportivo)

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Mundo Deportivo
logoБарселона
logoЛа Лига
logoХанс-Дитер Флик
logoтактика
logoПау Кубарси
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Флик в перерыве класико обещал игрокам «Барсы» заменить любого, кто «хоть на метр» опустится в защитной линии (Mundo Deportivo)
104сегодня, 09:40
Жюль Кунде: «Барса» всегда высоко оборонялась, но в этом сезоне делает это еще чуть выше. У Флика четкая философия, мы всегда играем одинаково» 
2426 октября, 07:17
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Миралем Пьянич: «У Роналду потрясающая сила духа, которую не найти ни у кого. Месси совершенно другой, простой. Кажется, он говорит: «Забью сегодня 3 мяча», потом выходит и забивает»
27 минут назад
Боярский о матче с Брунеем: «С чего-то надо начинать, чтобы восстановить футбольное равновесие на земном шарике. Имеет смысл играть, чтобы подтвердить состоятельность на мировой арене»
925 минут назад
«Манчестер Юнайтед» заплатил 11 млн евро за Аморима. «Спортинг» подтвердил
2940 минут назад
Сергей Ташуев: «РПЛ входит в топ-8 лиг Европы, возможно. У нас пешком не поиграешь, приезжают хорошие легионеры из топ-4»
1553 минуты назад
«МЮ» объявил о назначении Аморима главным тренером. Контракт – до июня 2027-го с опцией продления на сезон
10456 минут назад
Каштанов о посещаемости: «Играл за «Урал» – бывало по 230 зрителей. «Химки» и их 300 человек. Вот и зачем они нужны? Для чего это все?»
47сегодня, 11:51
«Пари НН», «Торпедо» и другие нижегородские клубы проведут матчи в специальной форме в честь Дня народного единства
9сегодня, 11:26Фото
Семшов о 2-м составе Брунея: «Это неуважение. Играть с Брунеем уже неприлично, не тот уровень. Но хорошо, что матчи не в Москве – народ увидит сборную, придет и поболеет»
32сегодня, 11:23
Новый месяц – новые цели. Наша цель – найти финансового менеджера. Откликайтесь на вакансию!
сегодня, 11:00Вакансия
Силкин о втором составе Брунея: «Это все равно что с улицы ребят набрать и играть со сборной России. Мы себя унижаем»
25сегодня, 10:55
Ко всем новостям
Последние новости
«Бавария» не хочет вести переговоры с агентом Дэвиса, но заинтересована в личном общении с игроком
10 минут назад
Онопко о Головине: «Еще не реализовал себя, может уехать в клуб выше статусом. «Монако» тоже топ-клуб, и он там лидер. Он очень сильно вырос, ему все дано»
421 минуту назад
Миодраг Божович: «У Соболева и Дзюбы из общего только рост и характер. Оба хотят побеждать, но Артем уже многое показал, а Александр еще должен доказывать»
354 минуты назад
«Акрон» встретится с «Крыльями Советов». Команде нужна ваша поддержка в домашнем матче!
59 минут назадРеклама
Канчельскис о дерби: «Фаворитом назову ЦСКА, они выглядят лучше «Спартака». Армейцы вполне могут расшатать кресло под Станковичем»
11сегодня, 11:55
Хави уговорил 15-летнего Ямаля остаться в «Барселоне», пообещав поставить его в основу (Mundo Deportivo)
11сегодня, 11:42
Жеребьевка 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России. «Краснодар», «Сочи» и «Урал» узнают соперников по плей-офф
4сегодня, 11:35
Батраков тренируется в общей группе «Локомотива» после полученной травмы в матче с «Зенитом»
2сегодня, 11:10
Алиссон, Жота и Кьеза не сыграют за «Ливерпуль» до перерыва на сборные
6сегодня, 11:07
«Бавария» готова отдать Теля в аренду. Продавать 18-летнего форварда не хотят, его по-прежнему считают большим талантом
3сегодня, 10:46