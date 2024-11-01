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  • Семшов о 2-м составе Брунея: «Это неуважение. Играть с Брунеем уже неприлично, не тот уровень. Но хорошо, что матчи не в Москве – народ увидит сборную, придет и поболеет»
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Семшов о 2-м составе Брунея: «Это неуважение. Играть с Брунеем уже неприлично, не тот уровень. Но хорошо, что матчи не в Москве – народ увидит сборную, придет и поболеет»

Игорь Семшов высказался о составе сборной Брунея на матч с Россией.

Вчера в Футбольной ассоциации Брунея заявили, что сборная отправит на игру преимущественно полупрофессионалов, поскольку игроки основного состава национальной команды будут в отпуске.

Сборные проведут товарищеский матч 15 ноября в Краснодаре. 19 ноября Россия сыграет с Сирией в Волгограде.

«Надо задействовать все ресурсы, чтобы точно узнать, какую сборную привезет Бруней на матч с Россией. Насколько я знаю, наша федерация выплачивает деньги приезжающим командам.

Играть с Брунеем, мягко говоря, уже неприлично, а еще и со вторым составом – это неуважение. Да, это не тот уровень соперника. Возможно, сборной России стоило провести одну игру.

Но хорошо, что матчи состоятся не в Москве – народ увидит сборную, придет и поболеет. Конечно, уровень Брунея не соответствует даже футбольной тематике», – заявил экс-полузащитник сборной России.

Ассоциация Брунея о матче с Россией: «Слова о любительском составе не совсем точные. Тренер сосредоточился на лучших талантах из Суперлиги» 

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
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