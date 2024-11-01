Ассоциация Брунея о матче с Россией: «Слова о любительском составе не совсем точные. Тренер сосредоточился на лучших талантах из Суперлиги»
Сообщалось, что национальная команда Брунея будет представлена вторым составом.
«Слова о том, что сборная Брунея полетит в Россию на международный товарищеский матч в любительском составе, не совсем точные. В настоящее время в нашей команде проходит отбор игроков, у нас длинный список, а главный тренер сосредоточился на лучших талантах из Суперлиги Брунея.
В Россию поедет несколько перспективных игроков, а 2-3 футболиста будут недоступны на эту игру из-за личных обязательств, таких как свадьба и другие срочные дела.
Слова от лица нашей ассоциации были неверно истолкованы, и многое из того, что передали журналисты, не полностью отражает действительность», — сказала руководитель отдела соревнований Ассоциации футбола Брунея Эммиелия Картиена.
Товарищеский матч Россия — Бруней запланирован на 15 ноября, игра пройдет в Краснодаре.
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