Мостовой о 2-м составе Брунея на матч с Россией: «Смех и слезы! У них что, есть разделение? Есть шоу, кто первый на кнопку нажмет, тот отвечает – может, у них так в сборную отбирают?»

Александр Мостовой оценил желание Брунея отправить в Россию второй состав.

Ранее в Футбольной ассоциации Брунея сообщили , что отправят на матч с Россией вторую команду: «Большинство футболистов основной сборной будут в отпуске. А приедут почти все непрофессионалы – у них есть основная работа». РФС завил : «Согласно договору, соперник должен быть представлен первой сборной».

Россия встретится со сборной Брунея в Краснодаре 15 ноября, «Матч ТВ» в прямом эфире покажет эту игру. Бруней занимает 183-е место в рейтинге ФИФА.

«Подумал, что это очередная шутка. Не шутка? Да ладно? А у них что, есть разделение на первый и второй состав (смеется)? Здесь и смех, и слезы! Тут даже и говорить нечего...

Давайте уж лучше мы выйдем и ветеранами сыграем. Есть шоу, там кто первый на кнопку нажмет, тот и отвечает – может, у них так в сборную отбирают?» – высказался для Rusfootball.info бывший футболист «Спартака» и сборной России.

«Это вообще несерьезно. Я же говорил по поводу Вьетнама, Таиланда и про Бруней. Но я думаю, не стоит серьезно воспринимать эту информацию. Так же как не стоит серьезно воспринимать Бруней .

Ну а если уж продолжить шутить, то нужно сделать все возможное, чтобы они приехали всей командой и их не отпустили в отпуск. Потому что матч против них будет очень важен», – сказал Мостовой для Metaratings.ru.