Губерниев о 2-м составе Брунея на матч с Россией: «В каждой стране найдутся портовые грузчики, почтальоны. На самом деле не смешно, а грустно. Такова жизнь»

Дмитрий Губерниев высказался о составе сборной Брунея на матч с Россией.

Сегодня в Футбольной ассоциации Брунея заявили , что сборная отправит на товарищескую игру состав, состоящий преимущественно из полупрофессионалов. Данный шаг объясняется отпуском игроков основной команды.

«Ничего страшного, будем играть с теми, кто есть. В каждой стране найдутся люди, которые с нами могут сыграть.

Возможно, это будут портовые грузчики, почтальоны. Но на самом деле это не смешно, а грустно. На безрыбье и рак рыба. Такова жизнь», – сказал комментатор и ведущий «Матч ТВ ».