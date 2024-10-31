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Губерниев о 2-м составе Брунея на матч с Россией: «В каждой стране найдутся портовые грузчики, почтальоны. На самом деле не смешно, а грустно. Такова жизнь»

Дмитрий Губерниев высказался о составе сборной Брунея на матч с Россией.

Сегодня в Футбольной ассоциации Брунея заявили, что сборная отправит на товарищескую игру состав, состоящий преимущественно из полупрофессионалов. Данный шаг объясняется отпуском игроков основной команды.

«Ничего страшного, будем играть с теми, кто есть. В каждой стране найдутся люди, которые с нами могут сыграть.

Возможно, это будут портовые грузчики, почтальоны. Но на самом деле это не смешно, а грустно. На безрыбье и рак рыба. Такова жизнь», – сказал комментатор и ведущий «Матч ТВ».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Metaratings.ru
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