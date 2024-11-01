Бонмати о том, что Ямаль не стал прикасаться к ее «Золотому мячу»: «Он сказал, что это плохая примета»

Айтана Бонмати рассказала, что Ламин Ямаль не стал прикасаться к ее «Золотому мячу».

Футболистка «Барселоны» выиграла приз второй год подряд, тогда как вингер «блауграны» стал обладателем награды лучшему молодому игроку мира.

«[На церемонии] он спросил у меня, выгравировано ли на нем [«Золотом мяче »] мое имя. И я ответила: «Ты хочешь к нему прикоснуться?»

На что он сказал с улыбкой: «Я не буду прикасаться, это плохая примета», – сказала Бонмати .