Бонмати о том, что Ямаль не стал прикасаться к ее «Золотому мячу»: «Он сказал, что это плохая примета»
Айтана Бонмати рассказала, что Ламин Ямаль не стал прикасаться к ее «Золотому мячу».
Футболистка «Барселоны» выиграла приз второй год подряд, тогда как вингер «блауграны» стал обладателем награды лучшему молодому игроку мира.
«[На церемонии] он спросил у меня, выгравировано ли на нем [«Золотом мяче»] мое имя. И я ответила: «Ты хочешь к нему прикоснуться?»
На что он сказал с улыбкой: «Я не буду прикасаться, это плохая примета», – сказала Бонмати.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Relevo
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