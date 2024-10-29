Футболистки «Барсы» выиграли «Золотой мяч» 4-й год подряд

Футболистки «Барселоны» стали обладательницами «Золотого мяча» 4-й год подряд.

В понедельник, как и годом ранее, приз получила Айтана Бонмати .

В 2022 и 2021 годах «Золотой мяч » достался полузащитнице «блауграны» Алексии Путельяс .

Сделавшая квадрупл «Барселона» признана лучшим женским клубом на церемонии «Золотого мяча»