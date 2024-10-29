Футболистки «Барсы» выиграли «Золотой мяч» 4-й год подряд
Футболистки «Барселоны» стали обладательницами «Золотого мяча» 4-й год подряд.
В понедельник, как и годом ранее, приз получила Айтана Бонмати.
В 2022 и 2021 годах «Золотой мяч» достался полузащитнице «блауграны» Алексии Путельяс.
Сделавшая квадрупл «Барселона» признана лучшим женским клубом на церемонии «Золотого мяча»
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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