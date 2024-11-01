Экс-скаут ЦСКА: «Рассматривали Барко в 2018-м, но там и ценник был соответствующий. А клуб в то время больших трансферов не делал»
Антон Чистяков рассказал, что ЦСКА интересовался Эсекиэлем Барко в 2018 году.
Минувшим летом хавбек перешел из «Ривер Плейт» в «Спартак» за 14 млн евро.
«Эсекиэль в 2018-м стал чемпионом с «Атлантой», а мы тогда внимательно изучали МЛС и рассматривали нескольких футболистов оттуда. В том числе Барко — но там и ценник был соответствующий. А ЦСКА в то время больших трансферов не делал», — сказал бывший скаут ЦСКА.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sport24
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