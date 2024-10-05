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  • Щетинин о сильнейших соперниках-легионерах: «Малком – очень хороший. Барко за «Спартак» круто играет. Еще Барриос. Но Карпин никогда никого не выделяет в другой команде, мы не подстраиваемся»
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Щетинин о сильнейших соперниках-легионерах: «Малком – очень хороший. Барко за «Спартак» круто играет. Еще Барриос. Но Карпин никогда никого не выделяет в другой команде, мы не подстраиваемся»

Кирилл Щетинин назвал сильнейших легионеров, против которых играл в РПЛ.

– Матчи «Ростова» против команд Дзюбы подаются в СМИ через его давний конфликт с Валерием Карпиным. В раздевалке Валерий Георгиевич как-то акцентирует на этом внимание, предупреждает команду повнимательнее следить за Артемом, зная, какой у него будет настрой на такие игры?

– Георгиевич вообще никогда никого не выделяет из игроков другой команды. Мы как бы исходим из себя. Не подстраиваемся ни под кого. То есть мы играем в свою игру. А то, что у кого-то игроки сильные и с кем-то надо играть особенно плотно, – такого нет. Валерий Георгиевич такого ни разу не говорил и никого не выделял.

– Вы соперников хоть изучаете при подготовке к матчам?

– Конечно изучаем.

– Но не по персоналиям?

– Да, смотрим на их командные взаимодействия. Ну а что, у них разве есть Месси, который может пятерых обыграть? Тот же Дзюба – хороший игрок, но при этом вам скажу, что мы от себя отталкиваемся, а не от кого-то.

– В нынешнем чемпионате России вообще нет ни одного футболиста, которому нужно уделять особое внимание?

– Нет-нет. В плане того, что говорит Георгиевич, что с кем-то нужно играть особенно плотно. Понятно, он при разборе выделяет сильные стороны соперников, но не заостряет внимания на отдельном игроке.

– Даже на Миралеме Пьяниче не будет такого внимания, когда в конце ноября «Ростов» будет играть с ЦСКА?

– Да нет, конечно. О чем вы? Пьянич один, что ли, за ЦСКА играет?

– Ну, он все-таки самый статусный легионер, приезжавший в РПЛ за последние два с половиной года, после бана наших клубов.

– А Малком не статусный?

– Он приехал в РПЛ до бана, до 2022 года.

– Ну не знаю. Мы все-таки будем отталкиваться от себя, а не от Пьянича.

– Кто, кстати, самый сильный легионер, против которого вам доводилось играть?

– Малком – очень хороший. Еще видел, как круто играет Барко за «Спартак» в этом сезоне. Против него я пока еще не выходил на поле, но будет интересно сыграть в ближайшем матче. А так, еще выделю Барриоса. Больше не вспомню с ходу, – сказал полузащитник «Ростова».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Известия»
logoСпартак
logoЦСКА
logoЗенит
logoРостов
logoАртем Дзюба
logoпремьер-лига Россия
logoВалерий Карпин
logoМиралем Пьянич
logoМалком
logoВильмар Барриос
logoЭсекиэль Барко
logoКирилл Щетинин
logoАкрон
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