Черданцев о Барко: «Не верю в футболиста, который до 25 не заиграл ни в какой Европе. Значит, есть какая-то червоточина. Если бы было 20-21, можно было говорить»
Георгий Черданцев оценил уровень и перспективы Эсекиэля Барко.
Аргентинский полузащитник был куплен «Спартаком» прошлым летом из «Ривер Плейта» за 15 млн евро. В 12 матчах Мир РПЛ он забил пять голов и отдал пять голевых передач.
«Не верю в футболиста, который до 25 лет не заиграл ни в какой Европе. Значит, что-то там есть, какая-то червоточина. Что-то не то. Если бы ему было 20-21, можно было говорить. Может быть, характер не тот.
Но не бывает классных футболистов, топовых, которые бы в таком возрасте не играли в чемпионате Италии или Испании. Значит, что-то не то. Понятно, что он футболист хороший. Но один футболист не делает погоды. Под него надо подстраивать других», – сказал комментатор «Матч ТВ».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
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