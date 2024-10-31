Хавбек «Пари НН» Карапузов дисквалифицирован на 2 матча за фол на Барко в матче со «Спартаком»

Владислав Карапузов из «Пари НН» отстранен на 2 матча за фол на Эсекиэле Барко.

В матче 13-го тура Мир РПЛ 27 октября «Пари НН » уступил «Спартаку » со счетом 0:2. Карапузов был удален в добавленное ко второму тайму время за удар шипами в голень Барко .

«Рассмотрели удаление Карапузова , он принял участие в заседании по видеосвязи. Мы посмотрели видеоматериалы, в динамике, замедленном действии, он объяснил свой поступок, извинился перед Барко.

С нашей точки зрения, [нарушение] носило серьезный характер, принято решение дисквалифицировать Карапузова на два матча РПЛ », – сказал глава КДК Артур Григорьянц.