Хавбек «Пари НН» Карапузов дисквалифицирован на 2 матча за фол на Барко в матче со «Спартаком»
Владислав Карапузов из «Пари НН» отстранен на 2 матча за фол на Эсекиэле Барко.
В матче 13-го тура Мир РПЛ 27 октября «Пари НН» уступил «Спартаку» со счетом 0:2. Карапузов был удален в добавленное ко второму тайму время за удар шипами в голень Барко.
«Рассмотрели удаление Карапузова, он принял участие в заседании по видеосвязи. Мы посмотрели видеоматериалы, в динамике, замедленном действии, он объяснил свой поступок, извинился перед Барко.
С нашей точки зрения, [нарушение] носило серьезный характер, принято решение дисквалифицировать Карапузова на два матча РПЛ», – сказал глава КДК Артур Григорьянц.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ТАСС
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