Нигматуллин не пойдет тренировать «Спортинг» с Юраном и Мостовым: «Предпочитаю трезво смотреть на вещи, а не фантазировать. Туда берут с серьезным послужным списком»

Руслан Нигматуллин отреагировал на готовность Сергея Юрана возглавить «Спортинг».

Ранее бывший игрок «Бенфики» и «Порту» заявил о готовности возглавить «Спортинг» после ухода Рубена Аморима.

Также бывший партнер Юрана по лиссабонскому клубу Александр Мостовой сказал , что не против войти в его тренерский штаб.

«Пойти тренировать в «Спортинг» вместе с Юраном и Мостовым? Нет, спасибо.

Мы много можем мечтать о том, чтобы получить работу в топ-клубе, но я предпочитаю трезво смотреть на вещи, а не мечтать и фантазировать. В лиссабонском клубе будут рассматривать тренеров с серьезным послужным списком именно на европейской арене и в Португалии», – сказал бывший вратарь сборной России, выступавший за «Верону» и «Салернитану» в Италии.

«Спортинг» о Юране: «У нас не было контактов с этим специалистом»