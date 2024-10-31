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Аморим об «МЮ»: «Мне нравится АПЛ. Завтра я все скажу, проясню ситуацию»

Рубен Аморим высказался о возможной работе в «МЮ» и АПЛ.

Ранее стало известно, что Рубен Аморим в ближайшее время возглавит «МЮ», клуб заплатит за 39-летнего тренера и его помощников «Спортингу» компенсацию 10+1 млн евро. Аморим должен провести еще три игры во главе португальского клуба и присоединиться к новой команде во время паузы на матчи сборных.

– Мне нравится все в Премьер-лиге.

– Вы возглавите «Манчестер Юнайтед»?

– Завтра, после игры [с «Эштрела Амадора»], я все скажу. Я проясню ситуацию. А теперь давайте сосредоточимся на матче, – сказал португалец.

«Его сила не в 3-4-3, а в общении». Новая надежда «Манчестер Юнайтед» – кто такой Рубен Аморим?

Аморим – новый тренер «МЮ», за 10 млн евро. Его хотели многие топы АПЛ

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: твиттер Фабрицио Романо
logoМанчестер Юнайтед
logoвысшая лига Португалия
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logoпремьер-лига Англия
logoРубен Аморим
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