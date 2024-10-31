Аморим об «МЮ»: «Мне нравится АПЛ. Завтра я все скажу, проясню ситуацию»
Рубен Аморим высказался о возможной работе в «МЮ» и АПЛ.
Ранее стало известно, что Рубен Аморим в ближайшее время возглавит «МЮ», клуб заплатит за 39-летнего тренера и его помощников «Спортингу» компенсацию 10+1 млн евро. Аморим должен провести еще три игры во главе португальского клуба и присоединиться к новой команде во время паузы на матчи сборных.
– Мне нравится все в Премьер-лиге.
– Вы возглавите «Манчестер Юнайтед»?
– Завтра, после игры [с «Эштрела Амадора»], я все скажу. Я проясню ситуацию. А теперь давайте сосредоточимся на матче, – сказал португалец.
«Его сила не в 3-4-3, а в общении». Новая надежда «Манчестер Юнайтед» – кто такой Рубен Аморим?
Аморим – новый тренер «МЮ», за 10 млн евро. Его хотели многие топы АПЛ
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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