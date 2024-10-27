Экс-судья Николаев согласен с удалением у «Пари НН» в матче со «Спартаком»: «Степень нарушения не вызывает сомнений – это красная карточка»

Алексей Николаев согласился с удалением Владислава Карапузова.

«Пари НН» дома уступил «Спартаку » в 13-м туре Мир РПЛ (0:2). Полузащитник хозяев Владислав Карапузов был удален арбитром Владимиром Москалевым в добавленное ко второму тайму время – он шипами въехал в голень Эсекиэлю Барко. После игры главный тренер «Пари НН » Виктор Гончаренко заявил : «Для команд второй восьмерки это как показательная порка. Надень Карапузов майку другой команды, то, может, будет желтая».

«Думаю, Гончаренко на эмоциях после игры сказал. Хорошо, что без вмешательства ВАР главный судья принял решение, он был в хорошей позиции. Ни у кого не должно вызывать сомнений степень нарушения – это красная карточка», – сказал бывший арбитр ФИФА.