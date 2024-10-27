Карапузов об удалении в матче со «Спартаком»: «Посмотрел эпизод – заслуженная красная. После матча извинился перед Барко»
Владислав Карапузов признал, что был заслуженно удален в игре со «Спартаком».
«Пари НН» дома уступил «Спартаку» в 13-м туре Мир РПЛ (0:2). Карапузов был удален в добавленное ко второму тайму время – он шипами въехал в голень Эсекиэлю Барко.
«Посмотрел в раздевалке эпизод – заслуженная красная. Надеюсь, у Барко нет серьезной травмы. Получилось не специально.
После матча подошел к нему и извинился. Он сказал, что с ним все нормально», – сказал полузащитник «Пари НН».
Гончаренко об удалении «Пари НН» против «Спартака»: «Для команд второй восьмерки это как показательная порка. Надень Карапузов майку другой команды, то, может, будет желтая»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
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