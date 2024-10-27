Владислав Карапузов признал, что был заслуженно удален в игре со «Спартаком».

«Пари НН» дома уступил «Спартаку » в 13-м туре Мир РПЛ (0:2). Карапузов был удален в добавленное ко второму тайму время – он шипами въехал в голень Эсекиэлю Барко.

«Посмотрел в раздевалке эпизод – заслуженная красная. Надеюсь, у Барко нет серьезной травмы. Получилось не специально.

После матча подошел к нему и извинился. Он сказал, что с ним все нормально», – сказал полузащитник «Пари НН».

Гончаренко об удалении «Пари НН» против «Спартака»: «Для команд второй восьмерки это как показательная порка. Надень Карапузов майку другой команды, то, может, будет желтая»