«Я сам болельщик «Спартака», но как можно болеть за другую команду, когда играет «Пари НН», где патриотизм?» Председатель заксобрания Нижегородской области о матче с красно-белыми
«Пари НН» на своем поле уступил «Спартаку» (0:2) в 13-м туре Мир РПЛ.
«15 тысяч болельщиков собрал сегодня нижегородский стадион. Но все они «раскрашены» в красно-белые цвета футбольного клуба «Спартак». Сегодня «Пари НН» встретился с москвичами. Нижегородцы уступили «Спартаку» 0:2. Наши парни, кстати, играли неплохо. Досадные ошибки привели к поражению, хотя итог мог быть и другим. Но сейчас не об этом.
Я сам с детства болельщик «Спартака». Но совсем не понимаю, как можно болеть за другую команду, если она играет с нижегородским клубом. Где же патриотизм, поддержка наших ребят? Да, сейчас «Пари НН» переживает не лучшие времена. Но и раньше, когда парни показывали результаты – наши нижегородцы надевали на стадион красно-белые шарфы. Об этом рассуждал сегодня на трибунах с легендой «Спартака» Олегом Романцевым. Вот уж кто кто, а он до мозга костей предан «Спартаку», но тоже задается вопросом: почему?!
Спасибо всем, кто поддерживает наших ребят, нашу нижегородскую команду. Пусть сегодня вас на трибунах было не так много, но именно вы – сердце «Пари НН», – написал председатель законодательного собрания Нижегородской области в своем телеграм-канале.
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