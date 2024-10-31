Во Франции депутат от левой партии потребовал роспуска группы правых фанатов «Страсбура», один из которых сжег флаг Алжира во время матча с «Марселем»

Во Франции левый депутат потребовал распустить группу правых фанатов «Страсбура».

Запрос депутата от левой партии «Новый народный фронт» Эммануэля Фернандеса последовал после недавнего запрета на посещение стадиона для одного из членов правой группировки Strasbourg Offender, обвиняемого в сожжении флага Алжира на трибуне во время матча «Страсбург» – «Марсель» (1:0) 29 сентября.

«Эти группы должны быть распущены, как только они начинают распространять дискриминационные идеи в отношении людей, идентифицированных как имеющие явно иностранное происхождение. Именно таков случай с Strasbourg Offender», – заявил Эммануэль Фернандес в эфире BFM Alsace.

По мнению депутата, ведомство должно применить статью L212-1 кодекса внутренней безопасности, которая предусматривает роспуск группировок, если они совершают насильственные действия в отношении имущества или отдельных лиц. Эта административная мера может обязать хулигана являться в ближайший полицейский участок во время матчей, чтобы удостовериться, что он не присутствует на стадионе «Ля Мено».

Префектура со своей стороны заявила, что «намерена быстро принять административные меры после обращения» от клуба, которого пока не поступало.