  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Во Франции депутат от левой партии потребовал роспуска группы правых фанатов «Страсбура», один из которых сжег флаг Алжира во время матча с «Марселем»
5

Во Франции депутат от левой партии потребовал роспуска группы правых фанатов «Страсбура», один из которых сжег флаг Алжира во время матча с «Марселем»

Во Франции левый депутат потребовал распустить группу правых фанатов «Страсбура».

Запрос депутата от левой партии «Новый народный фронт» Эммануэля Фернандеса последовал после недавнего запрета на посещение стадиона для одного из членов правой группировки Strasbourg Offender, обвиняемого в сожжении флага Алжира на трибуне во время матча «Страсбург» – «Марсель» (1:0) 29 сентября.

«Эти группы должны быть распущены, как только они начинают распространять дискриминационные идеи в отношении людей, идентифицированных как имеющие явно иностранное происхождение. Именно таков случай с Strasbourg Offender», – заявил Эммануэль Фернандес в эфире BFM Alsace.

По мнению депутата, ведомство должно применить статью L212-1 кодекса внутренней безопасности, которая предусматривает роспуск группировок, если они совершают насильственные действия в отношении имущества или отдельных лиц. Эта административная мера может обязать хулигана являться в ближайший полицейский участок во время матчей, чтобы удостовериться, что он не присутствует на стадионе «Ля Мено».

Префектура со своей стороны заявила, что «намерена быстро принять административные меры после обращения» от клуба, которого пока не поступало.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: BFM
logoМарсель
logoлига 1 Франция
происшествия
болельщики
logoСтрасбур
Политика
Ля Мено
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Фонд «Реала» и Красный Крест открыли сбор для пострадавших от наводнения в Испании. Ла Лига присоединилась
22сегодня, 17:17
КДК оштрафовал «Зенит», ЦСКА и махачкалинское «Динамо» за поведение болельщиков на матчах РПЛ и Кубка
4сегодня, 16:15
«Плюнул в сторону и случайно попал в ногу судье. Извинился сразу, арбитр ответил: «Не дам красную – меня закопают». Хавбек «Торпедо Миасс» Замятин о 6-матчевом бане
2сегодня, 15:42Видео
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Лаутаро о том, что Месси отдал бы ему «Золотой мяч»: «Большая честь, что величайший игрок в истории так считает. Я провел отличный сезон с Аргентиной и «Интером»
310 минут назад
Фанат назвал китайцем корейского хавбека «ПСЖ» Ли Кан Ина на тренировке. Клуб пожизненно забанил болельщика
3744 минуты назад
Мартино о «Золотом мяче»: «Лучший игрок года – Винисиус, вероятно. Но лучший в мире для меня всегда Месси. Никогда не понимал, как присуждается награда»
22сегодня, 18:48
Сане интересен «Арсеналу». Артета – большой поклонник вингера «Баварии»
12сегодня, 18:46
Тен Хаг сразу после увольнения из «МЮ» улетел к родителям в Нидерланды без жены и детей
24сегодня, 18:41
«Реал» пожертвовал 1 млн евро на помощь пострадавшим от наводнения в Испании
41сегодня, 18:35
«Барса» опасается, что не сможет зарегистрировать Ольмо и Пау Виктора с января. Доходы от сделок с Nike и Libero могут задержаться
42сегодня, 18:19
«Бавария» отложит продление контракта с Нойером на несколько месяцев, чтобы понаблюдать за ситуацией с 38-летним голкипером. Вопрос хотели решить до конца года
13сегодня, 18:14
Аль-Хелайфи велел Энрике не включать брата Мбаппе в заявку «ПСЖ» на матч с «Тулузой» в мае. Этан плакал в раздевалке – это стало причиной стычки Килиана с президентом клуба (L’Equipe)
33сегодня, 17:59
Тебас о Ла Лиге: «Мы выше Италии, Франции и Германии и конкурируем с АПЛ. Наши клубы выигрывают 60% международных титулов»
21сегодня, 17:56
Ко всем новостям
Последние новости
Денисов вернется на работу в Санкт-Петербург. У него есть предложение от СШОР «Зенит» («РБ Спорт»)
3 минуты назад
«Вик» – «Атлетико». 0:2 – Альварес сделал дубль, Симеоне заработал пенальти, гости в большинстве. Онлайн-трансляция
7 минут назадLive
Чемпионат Италии. «Рома» играет с «Торино», «Лацио» против «Комо», «Фиорентина» победила «Дженоа»
1137 минут назадLive
Месси об участии в ЧМ-2026: «Не знаю, живу сегодняшним днем. В футболе может произойти все, что угодно»
10 минут назад
Кейн случайно проехался шипами по лицу вратаря «Майнца» в игре Кубка, пытаясь достать мяч. Центнер высказал ему претензии: «Видел, что не дотягивается, можно было не идти до конца»
317 минут назад
Сметанин о критике «Динамо» Орловым: «Разгильдяйская команда вряд ли боролась бы за золото до последнего тура. Противники «Зенита» выпустили на 2 решающих матча запасных вратарей»
329 минут назад
Каштанов о форвардах: «Кордоба больной на голову, и мне это нравится – по-спортивному наглый, живет футболом. Дзюба, как бы его ни хейтили, здорово распоряжается мячом с его габаритами»
232 минуты назад
ЦСКА интересен экс-полузащитник «Партизана» Кануте. Сенегалец – свободный агент (Africafoot)
850 минут назад
Хавбек «Пари НН» Карапузов дисквалифицирован на 2 матча за фол на Барко в матче со «Спартаком»
352 минуты назад
Моуринью травмировали на тренировке «Фенербахче»: футболист врезался в тренера, перепутав с соперником. Жозе пошутил, что не стоило одеваться в цвета игроков, Матич написал: «Так тебе и надо»
6сегодня, 18:21Видео