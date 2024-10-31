«Плюнул в сторону и случайно попал в ногу судье. Извинился сразу, арбитр ответил: «Не дам красную – меня закопают». Хавбек «Торпедо Миасс» Замятин о 6-матчевом бане

Дисквалифицированный игрок из Второй лиги заявил, что плюнул в арбитра случайно.

Полузащитник миасского «Торпедо » Денис Замятин был удален на 45-й минуте матча с «Краснодаром‑2» (1:1) «Серебра» LEON Второй лиги А в воскресенье за плевок в судью после желтой карточки за споры. КДК дисквалифицировал футболиста на 6 матчей, 3 из которых – условно.

«Судья рассказал, что дал мне желтую карточку, потом был всплеск эмоций с моей стороны, я плюнул и попал ему на ногу. После матча я подошел к нему и сказал, что это произошло случайно. Арбитр сказал, что понимает, что это получилось ненамеренно. Перед игрой с «Краснодаром‑2» у меня было три желтые, а в следующей игре у нас заруба с «Машуком ».

В общем, в матче против «Краснодара ‑2» один мальчик послал меня на три буквы, я вспылил, мне дали желтую. Вопросов нет, я угомонился. Мне стало обидно, что пропущу следующую игру, закрываю глаза и от расстройства плюю на поле. Судья вышел из‑за меня, я его не видел, и попало на него. Я сразу же извинился, начал все вытирать и повторять, что реально сделал это не специально. На что арбитр говорит: «Денис, понимаю, но если не дам красную, меня закопают, я должен показать красную». Ну, понимаю, что он получит двойку, останется без матчей, работы и так далее. После матча еще раз подошел к нему и спросил, что нет ли у него обиды, потому что я реально это сделал не специально. Он ответил, что все нормально.

Видео тоже посмотрели, там я реально плюю в сторону и случайно попадаю на ногу. Мне говорят, что дали три матча условно, а три реально, из них один – за четвертую желтую, второй – за красную и третий – за плевок. Ну и условно три, что при повторном инциденте меня будут судить по всей строгости закона. Я сказал: «Ребят, вы чего, я даже дома теперь не буду плеваться».

Ладно, у меня хоть сын читать не умеет. Я на заседании сказал, что самое обидное, что у меня сын дома спросил, за что меня удалили. Ответил ему, что, наверное, плохо себя вел и больше так не буду. В моменте понял, что сыну за меня стало стыдно, смотрю на него и аж плакать захотелось», – сказал Замятин.