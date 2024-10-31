Фонд «Реала» и Красный Крест открыли сбор для пострадавших от наводнения в Испании. Ла Лига присоединилась

«Реал» поучаствует в сборе средств для пострадавших от наводнения.

В провинции Валенсия на юго-востоке Испании сильные дожди и шторм «Дана» вызвали масштабные наводнения. По последним данным, погибли не менее 95 человек. Некоторые районы Валенсии оказались отрезаны из-за затопленных дорог, наблюдаются перебои с электричеством и связью, разрушены мосты.

Ла Лига перенесла матчи «Валенсия » – «Реал Мадрид » и «Вильярреал» – «Райо Вальекано», которые должны были пройти 2 ноября. Также перенесены три матча Сегунды .

Фонд «Реала» совместно с Красным Крестом запустил сбор средств для пострадавших в результате наводнения. Желающие смогут сделать пожертвования через сайт. Ла Лига также объявила о сотрудничестве с международной организацией.

«Эта катастрофа поставила в критическое положение многие семьи – крайне важно действовать быстро и солидарно. Любой вклад может стать решающим для помощи тем, кто лишился всего», – говорится в заявлении мадридского клуба.