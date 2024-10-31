КДК оштрафовал «Зенит», ЦСКА и махачкалинское «Динамо» за поведение болельщиков на матчах РПЛ и Кубка

«Зенит», «Динамо» Махачкала и ЦСКА оштрафованы за поведение фанатов на матчах.

КДК РФС оштрафовал «Зенит » на 20 тысяч рублей за скандирование болельщиками нецензурной лексики на матче с «Локомотивом » (1:1) в Мир РПЛ 27 октября. Также на 20 тысяч рублей оштрафован главный тренер железнодорожников Михаил Галактионов, выходивший за пределы технической зоны.

Махачкалинское «Динамо» получило штраф в размере 50 тысяч рублей за брошенную с трибун на поле бутылку с жидкостью во время матча со «Спартаком » (0:1) в Фонбет Кубке России.

ЦСКА оштрафован на 50 тысяч рублей за скандирование фанатами нецензурной лексики и оскорблений на матче Кубка России против «Ахмата » (1:0).

«Болельщики ЦСКА неоднократно скандировали ненормативную лексику и оскорбительные выражения. Это третье нарушение в сезоне в Кубке России. ЦСКА оштрафован на 50 тысяч рублей. ЦСКА предупрежден, что в случае повтора нарушения будут применены более строгие санкции», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.