Матс Хуммельс на вручении «Золотого мяча» впервые появился с новой девушкой - моделью Victoria's Secret😍

Матс Хуммельс на прошедшей церемонии вручения «Золотого мяча» впервые появился на публике в компании новой девушки.

35-летний защитник сборной Германии взял с собой в Париж великолепную 25-летнюю модель Николу Каванис.

Никола, которая начала карьеру модели в подростковом возрасте, прославилась на родине в Германии после того, как снялась в рекламе Nivea в 2021 году. С тех пор она представляла такие бренды, как Victoria's Secret, Puma, MCM, New Yorker и Tchibo.

У Николы также огромное количество подписчиков в социальных сетях: 1,9 миллиона в Инстаграм и 500 000 в TikTok.

Несмотря на то, что она родилась в Баварии, она не поддерживает бывший клуб Хуммельса, а болеет за «Аугсбург».

Хуммельс стал встречаться с Николой после расставания с женой Кэти Фишер в 2022 году.