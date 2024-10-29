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Красная дорожка «ЗМ»: идеальный Дрогба, утонченная чемпионка, чудной Сиссе, Натали Портман, голые плечи

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И Родри-жених.

Церемония вручения «Золотого мяча» – это всегда красота.

В этом прекрасном парижском театре «Шатле».

Главный герой – Родри на костылях. Только больше уважения и сопереживания.

Как ему идет. Чем-то похоже на фотосессию в день свадьбы, правда?

Обладатель «Золотого мяча» – со своей девушкой Лаурой Иглесиас.

Ламин Ямаль светится – лучший молодой игрок сезона.

Банда из сборной Испании: Пау Кубарси тоже в топе среди молодежи, Ямаль – главный юный талант мира и самый молодой в общем топ-10, Дани Ольмо тоже среди лучших.

Дидье Дрогба – уже традиционный ведущий, а с ним – Санди Эрибер, франко-британская журналистка, она тоже на сцене далеко не первый год. 

А вот Дидье со своей девушкой – Габриэле Лемар. Идеален в любой компании.

Артем и Юлия Довбик.

Харри Кейн – он привык быть в центре внимания.

Георгий Мамардашвили с кудрявой женой Элене Эпиташвили. Предпочитают темные тона.

У Матса Хуммельса с подругой-моделью Николой Каванис – контраст.

Алехандро Гарначо с девушкой Евой Гарсия. У нее блестящее платье, у него – улыбка.

Эми Мартинес с женой Амандой – перед тем, как второй раз за два года получить награду лучшему вратарю мира. Вы заметили, что голые плечи – тренд сезона?

Луис де ла Фуэнте – игрок его сборной взял «Золотой мяч». Игрок его сборной стал лучшим молодым. 

Адемола Лукман – он в центре – в одном из лучших костюмов дня. С таким вот поясом.

Джордж Веа тут отвечает за наследие.

А вот Кларенс Зеедорф – и жена София Макрамати в ярком красном. И тоже в тренде.

Джибриль Сиссе. Оцените образ – впечатляет?

Марсель Десайи всем доволен.

Ну а это прекрасная Натали Портман. Она на сцене назвала «Золотой мяч» футбольным «Оскаром» – так просто и так точно.

Переместимся в зал «Шатле».

Вот Дженни Эрмосо со специальным призом. Здесь улыбается, а в интервью после накатывали слезы – когда говорила о важности награды.

Алексия Путельяс брала «Золотые мячи» в 2021-м и 2022-м – она все еще в десятке претенденток, но на сцену вышла с Жоаном Лапортой получать награду за всю «Барселону» – лучшей команде сезона в мире.

Лучшая футболистка мира второй год подряд – Айтана Бонмати из «Барсы». Ее утонченное белое платье.

Победа Родри нужнее победы Винисиуса

Родри взял «Золотой мяч»! Первый опорник в истории – и первый испанец за 64 года

Фото: East News/MUSTAFA YALCIN / ANADOLU / Anadolu via AFP, FRANCK FIFE / AFP; Gettyimages/Pascal Le Segretain

logoБарселона
logoДидье Дрогба
logoЛуис де ла Фуэнте
logoЛамин Ямаль
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logoМатс Хуммельс
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logoКларенс Зеедорф
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