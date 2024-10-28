Довбик и Хуммельс разделили 29-е место в борьбе за «Золотой мяч», Гримальдо – 28-й, Витинья – 27-й, Райс – 26-й

Названы футболисты, занявшие последние места среди 30 претендентов на «Золотой мяч».

По итогам опроса, организованного France Football, 29-е место разделили Артем Довбик («Жирона » / «Рома») и Матс Хуммельс («Боруссия » Дортмунд / «Рома »).

28-м стал Алекс Гримальдо из «Байера», 27-м – Витинья из «ПСЖ», 26-м – Деклан Райс из «Арсенала».

Церемония вручения «Золотого мяча» состоится сегодня в Париже.