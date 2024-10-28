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Довбик и Хуммельс разделили 29-е место в борьбе за «Золотой мяч», Гримальдо – 28-й, Витинья – 27-й, Райс – 26-й

Названы футболисты, занявшие последние места среди 30 претендентов на «Золотой мяч».

По итогам опроса, организованного France Football, 29-е место разделили Артем ДовбикЖирона» / «Рома») и Матс ХуммельсБоруссия» Дортмунд / «Рома»).

28-м стал Алекс Гримальдо из «Байера», 27-м – Витинья из «ПСЖ», 26-м – Деклан Райс из «Арсенала».

Церемония вручения «Золотого мяча» состоится сегодня в Париже.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер «Золотого мяча»
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logoЗолотой мяч
logoМатс Хуммельс
logoЖирона
logoАлекс Гримальдо
logoАртем Довбик
logoДеклан Райс
logoВитинья
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