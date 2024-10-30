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Гвардиола об Амориме в «МЮ»: «Им нужны тренеры такого уровня. Происходившее там не означает, что так будет с другими»

Пеп Гвардиола высказался о возможном назначении Рубена Аморима в «Ман Юнайтед».

Ранее стало известно, что 39-летний тренер «Спортинга» близок к переходу в «Манчестер Юнайтед».

«Могу лишь сказать, что я играл против Рубена и его «Спортинга», и их давление было очень, очень хорошим.

Я говорил с Матеушем Нунешем, которого он тренировал, и он сказал мне много хорошего. В этом сезоне они не проиграли ни одной игры в португальской лиге, в Лиге чемпионов у них столько же очков, сколько у нас.

«Манчестер Юнайтед» нужны тренеры такого уровня. Дело не в том, что тренеры, которые были там в последние пять-семь лет, не были способны работать в этом клубе. Что произойдет, мы не знаем.

Судя по моему опыту, происходившее там не означает, что это произойдет с другими, потому что мы говорим о тренере, клубе, структуре, физиотерапевтах, врачах, игроках. Есть много вещей. То, что произошло здесь, не означает, что это может произойти где-то еще», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

«Спортинг» требует у «МЮ» 5 млн евро за переход тренерского штаба Аморима и дополнительную плату за немедленное расторжение контракта с Рубеном

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Daily Mail
logoМанчестер Юнайтед
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoПеп Гвардиола
logoРубен Аморим
logoМатеуш Нунеш
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