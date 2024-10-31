О переходе Аморима в «МЮ» могут объявить сегодня. Тренер проведет еще 3 матча во главе «Спортинга»
О переходе Рубена Аморима в «Манчестер Юнайтед» могут объявить сегодня.
Ранее сообщалось, что лиссабонский клуб подтвердил назначение Аморима в «МЮ» – манкунианцы выплатят 10 млн евро отступных за тренера.
По информации The Telegraph, португальцы могут объявить о полной договоренности с «Юнайтед» уже сегодня. При этом ожидается, что Аморим проведет еще три игры во главе «Спортинга» и присоединится к новой команде во время паузы на матчи сборных.
В Португалии сообщали, что контракт между тренером и английским клубом будет действовать по схеме «2,5+1».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Telegraph
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