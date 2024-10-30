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«Спортинг» хочет отложить уход Аморима. Тренера могут отпустить в «МЮ» во время международной паузы

«Спортинг» хочет отсрочить уход Рубена Аморима в «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось, что лиссабонский клуб подтвердил назначение Аморима в «МЮ» – манкунианцы выплатят 10 млн евро отступных за тренера.

Как сообщает журналист Каве Солекол, «Спортинг» хочет, чтобы Аморим остался в клубе еще на 30 дней – столько может действовать его контракт в Португалии после выплаты отступных.

Клуб готов отпустить тренера во время ноябрьского перерыва на матчи сборных.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер журналиста Каве Солекола
logoМанчестер Юнайтед
logoвысшая лига Португалия
logoСпортинг
logoпремьер-лига Англия
logoРубен Аморим
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