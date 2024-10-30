«Спортинг» хочет отложить уход Аморима. Тренера могут отпустить в «МЮ» во время международной паузы

«Спортинг» хочет отсрочить уход Рубена Аморима в «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось , что лиссабонский клуб подтвердил назначение Аморима в «МЮ » – манкунианцы выплатят 10 млн евро отступных за тренера.

Как сообщает журналист Каве Солекол, «Спортинг » хочет, чтобы Аморим остался в клубе еще на 30 дней – столько может действовать его контракт в Португалии после выплаты отступных.

Клуб готов отпустить тренера во время ноябрьского перерыва на матчи сборных.