«Спортинг» хочет отложить уход Аморима. Тренера могут отпустить в «МЮ» во время международной паузы
«Спортинг» хочет отсрочить уход Рубена Аморима в «Манчестер Юнайтед».
Ранее сообщалось, что лиссабонский клуб подтвердил назначение Аморима в «МЮ» – манкунианцы выплатят 10 млн евро отступных за тренера.
Как сообщает журналист Каве Солекол, «Спортинг» хочет, чтобы Аморим остался в клубе еще на 30 дней – столько может действовать его контракт в Португалии после выплаты отступных.
Клуб готов отпустить тренера во время ноябрьского перерыва на матчи сборных.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер журналиста Каве Солекола
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