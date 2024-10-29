Винисиус узнал, что не получит «Золотой мяч», глубокой ночью во время вечеринки. Вингер «Реала» успел пообещать Rolex гостям (Relevo)

Винисиус Жуниор узнал, что не получит «Золотой мяч», посреди вечеринки.

Relevo сообщает, что президент «Реала » Флорентино Перес получил информацию о том, что приз достанется другому футболисту, глубокой ночью. Он передал эти сведения Карло Анчелотти , главному тренеру.

В это время бразильский вингер вместе с семьей и большой компанией друзей отмечал предполагаемое завоевание приза. Утверждается, что ему сообщили неприятную новость после того, как он закончил танцевать и уже успел пообещать всем часы Rolex.

Впоследствии «Реал» отказался лететь в Париж, а Винисиус отменил вечеринку в центре столицы Франции.

«Это позор». «Реал» бойкотировал «Золотой мяч» – и выбесил игнором церемонии