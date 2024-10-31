Дерби ЦСКА – «Спартак» обслужит Сухой, игру «Динамо» и «Ростова» – Левников
Алексей Сухой будет главным арбитром дерби ЦСКА – «Спартак» в 14-м туре Мир РПЛ.
1 ноября
«Динамо» – «Ростов». Кирилл Левников
2 ноября
«Зенит» – «Динамо Махачкала». Виталий Мешков
«Локомотив» – «Рубин». Сергей Иванов
ЦСКА – «Спартак». Алексей Сухой
3 ноября
«Акрон» – «Крылья Советов». Михаил Черемных
«Ахмат» – «Пари НН». Павел Кукуян
«Факел» – «Химки». Егор Егоров
«Краснодар» – «Оренбург». Иван Абросимов
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: телеграм-канал РФС
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