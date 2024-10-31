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Дерби ЦСКА – «Спартак» обслужит Сухой, игру «Динамо» и «Ростова» – Левников

Алексей Сухой будет главным арбитром дерби ЦСКА – «Спартак» в 14-м туре Мир РПЛ.

1 ноября

«Динамо» – «Ростов». Кирилл Левников

2 ноября

«Зенит» – «Динамо Махачкала». Виталий Мешков

«Локомотив» – «Рубин». Сергей Иванов

ЦСКА – «Спартак». Алексей Сухой

3 ноября

«Акрон» – «Крылья Советов». Михаил Черемных

«Ахмат» – «Пари НН». Павел Кукуян

«Факел» – «Химки». Егор Егоров

«Краснодар» – «Оренбург». Иван Абросимов

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: телеграм-канал РФС
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