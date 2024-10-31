Канчельскис о Головине: «Неплохие шансы на топ-30 «Золотого мяча», если продолжит играть так же, как в прошлом сезоне. Но может помешать не самое хорошее отношение к россиянам» 

Андрей Канчельскис оценил шансы Александра Головина на попадание в топ-30 «Золотого мяча».

«Есть ли шансы у Головина войти в тридцатку лучших премии «Золотой мяч »? Сложновато, конечно, но чем черт не шутит. Если будет продолжать играть на таком же уровне, как в прошлом сезоне, то будут неплохие шансы попасть в топ-30 «Золотого мяча» в будущем. Но для этого еще надо, чтобы «Монако » что-то выиграл.

А еще может помешать не самое хорошее отношение к россиянам сейчас. Головин может выдать отличный сезон, но включат в топ-30 кого-то другого вместо него — не россиянина», — сказал бывший футболист «Манчестер Юнайтед».