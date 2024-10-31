Канчельскис о Головине: «Неплохие шансы на топ-30 «Золотого мяча», если продолжит играть так же, как в прошлом сезоне. Но может помешать не самое хорошее отношение к россиянам»
Андрей Канчельскис оценил шансы Александра Головина на попадание в топ-30 «Золотого мяча».
«Есть ли шансы у Головина войти в тридцатку лучших премии «Золотой мяч»? Сложновато, конечно, но чем черт не шутит. Если будет продолжать играть на таком же уровне, как в прошлом сезоне, то будут неплохие шансы попасть в топ-30 «Золотого мяча» в будущем. Но для этого еще надо, чтобы «Монако» что-то выиграл.
А еще может помешать не самое хорошее отношение к россиянам сейчас. Головин может выдать отличный сезон, но включат в топ-30 кого-то другого вместо него — не россиянина», — сказал бывший футболист «Манчестер Юнайтед».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
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