  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Канчельскис о Головине: «Неплохие шансы на топ-30 «Золотого мяча», если продолжит играть так же, как в прошлом сезоне. Но может помешать не самое хорошее отношение к россиянам» 
3

Канчельскис о Головине: «Неплохие шансы на топ-30 «Золотого мяча», если продолжит играть так же, как в прошлом сезоне. Но может помешать не самое хорошее отношение к россиянам» 

Андрей Канчельскис оценил шансы Александра Головина на попадание в топ-30 «Золотого мяча».

«Есть ли шансы у Головина войти в тридцатку лучших премии «Золотой мяч»? Сложновато, конечно, но чем черт не шутит. Если будет продолжать играть на таком же уровне, как в прошлом сезоне, то будут неплохие шансы попасть в топ-30 «Золотого мяча» в будущем. Но для этого еще надо, чтобы «Монако» что-то выиграл.

А еще может помешать не самое хорошее отношение к россиянам сейчас. Головин может выдать отличный сезон, но включат в топ-30 кого-то другого вместо него — не россиянина», — сказал бывший футболист «Манчестер Юнайтед».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
logoМонако
logoлига 1 Франция
logoАндрей Канчельскис
logoЗолотой мяч
logoАлександр Головин
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Широков о «Золотом мяче»: «Нашим не дали – плохой выбор, значит. Будем надеяться, что кто-нибудь из наших выиграет, у нас Головин на виду в Европе»
36вчера, 05:55
Миранчуки, Головин, Сафонов, Агкацев, Батраков, Мостовой, Чалов, Тюкавин – в расширенном составе сборной России из 39 игроков на ноябрьский сбор
7628 октября, 09:19
Головин не ассистирует с марта и не забивает с февраля
1027 октября, 18:50
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Ман Сити» и «Челси» вылетели из Кубка лиги, «МЮ» победил с ван Нистелроем, СКА проиграл «Локомотиву», очередная ничья «Юве», поражение Медведева, Вигго Мортенсен ругает «Реал» и другие новости
5 минут назад
Мареска о 0:2 от «Ньюкасла»: «Челси» проиграл матч за 10 минут, в остальное время играл довольно хорошо»
3сегодня, 01:58
Гвардиола о травмах и 1:2 от «Тоттенхэма»: «Что есть, то есть. Исключительная игра молодых футболистов, я очень доволен»
16вчера, 23:16
Ван Нистелрой после 5:2 с «Лестером»: «Удача была на стороне «МЮ» – с «Вест Хэмом», «Фенербахче» и «Брентфордом» у нас было больше моментов. Я здесь для того, чтобы помогать клубу в любой роли»
28вчера, 22:55
«МЮ» сыграет с «Тоттенхэмом» в 1/4 финала Кубка лиги, «Ливерпуль» – с «Саутгемптоном», «Арсенал» – с «Кристал Пэлас»
15вчера, 22:54
«Ман Сити» не проходит дальше 1/4 финала в Кубке лиги 4 сезона подряд после победы в финале в 2021-м
17вчера, 22:46
«Сити» проиграл впервые в сезоне – было 11 побед и 3 ничьих
13вчера, 22:18
«Манчестер Сити» выбыл из Кубка лиги, уступив «Тоттенхэму» – 1:2. Вернер и Сарр забили у «шпор», Нунеш – у «горожан»
25вчера, 22:12
Кубок английской лиги. 1/8 финала. «Ливерпуль» победил «Брайтон», «МЮ» забил 5 голов «Лестеру», «Челси» проиграл «Ньюкаслу», «Ман Сити» уступил «Тоттенхэму»
276вчера, 22:12
«Реал» защищает Винисиуса как Роналду в свое время (Relevo)
49вчера, 21:52
Ко всем новостям
Последние новости
Постекоглу о 2:1: «Оба гола «Тоттенхэма» были мастерскими, с «Сити» иначе и быть не может – они не дают забить легко» 
157 минут назад
Артета о 3:0 с «Престоном»: «У «Арсенала» был очень хороший сплав опытных и молодых игроков, некоторые из них дебютировали на профессиональном уровне» 
сегодня, 01:39
Слот о 3:2 с «Брайтоном»: «Понравилась игра тех, у кого было не так много игровой практики. Мне будет еще труднее выбирать состав «Ливерпуля» 
сегодня, 01:22
Ван де Вен и Савио травмировались в матче «Тоттенхэма» и «Сити» – хавбека «горожан» унесли на носилках. Вернер хромал, уходя на замену, Аканджи не вышел в старте
4вчера, 22:38
Пригожин о Мостовом в роли эстрадного певца: «Я подумаю на этот счет, если он ко мне обратится»
22вчера, 22:30
Игрок «Динамо» Махачкала Хоссейннежад: «Дагестан близок к Ирану по культуре и менталитету. Хабиб и Махачев отсюда – великие чемпионы»
3вчера, 22:08
У «Юве» 16 ничьих в 30 матчах Серии А в 2024-м – больше всех в топ-5 лиг. Чаще играли вничью лишь в 1956-м
5вчера, 22:08
Мотта о 2:2 с «Пармой»: «Ювентусу» нужно стать лучше. Мы подарили много шансов сопернику»
5вчера, 21:59
Тухель хотел возглавить «Рому» после де Росси, но клуб выбрал Юрича (Mana Mana Sport)
5вчера, 21:56
Кубок Испании. 1-й раунд. «Севилья» разгромила «Лас Росас», «Жирона» забила 4 гола «Эстремадуре 1924»
1вчера, 21:50