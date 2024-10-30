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Широков о «Золотом мяче»: «Нашим не дали – плохой выбор, значит. Будем надеяться, что кто-нибудь из наших выиграет, у нас Головин на виду в Европе»

Роман Широков считает вручение «Золотого мяча» игроку не из РФ плохим выбором.

Лучшим футболистом мира в 2024 году по версии France Football был признан хавбек «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри.

Вингер «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор занял второе место. 

– Жюри обратило внимание не на самого яркого футболиста? Обратило и обратило. Мне-то какая разница? Мне все равно, кому дали. Дали Родри и дали. Нашим не дали? Не дали. Значит, плохой выбор.

– В ближайшие 10 лет никто из российских футболистов не выиграет «Золотой мяч»?

– Будем надеяться, что кто-нибудь выиграет пораньше.

– Кто из россиян ближе всех к тому, чтобы выиграть эту награду?

– У нас Головин играет в Европе, сейчас он у всех на виду.

– Вы думаете, в следующем году он может номинироваться на «ЗМ» и выиграть его?

– Все от него зависит, – сказал Широков.

После распада СССР всего три россиянина номинировались на награду от France Football.

В 1993 году Сергей Кирьяков занял 21-е место в голосовании, в 2008-м году Андрей Аршавин стал 6-м, Юрий Жирков – 25-м. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Metaratings
logoМонако
logoРоман Широков
logoпремьер-лига Россия
logoлига 1 Франция
logoСборная России по футболу
logoЗолотой мяч
logoАлександр Головин
logoРодри
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