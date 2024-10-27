Головин не ассистирует с марта и не забивает с февраля
У Александра Головина нет результативных действий с весны.
Сегодня полузащитник не смог ни забить, ни ассистировать кому-либо из партнеров в матче «Монако» с «Ниццей» (1:2) в Лиге 1.
Последняя голевая передача россиянина датируется 30 марта, последний гол – 11 февраля. В этом сезоне он провел уже 10 матчей в чемпионате Франции и Лиге чемпионов.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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