Головин не ассистирует с марта и не забивает с февраля

У Александра Головина нет результативных действий с весны.

Сегодня полузащитник не смог ни забить, ни ассистировать кому-либо из партнеров в матче «Монако » с «Ниццей» (1:2) в Лиге 1.

Последняя голевая передача россиянина датируется 30 марта, последний гол – 11 февраля. В этом сезоне он провел уже 10 матчей в чемпионате Франции и Лиге чемпионов.

Подробно со статистикой Головина можно ознакомиться здесь .