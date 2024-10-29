Кубок английской лиги. 1/8 финала. «Брентфорд» против «Шеффилд Уэнсдей», «Ман Сити» сыграет с «Тоттенхэмом» в среду

В Кубке английской лиги пройдут матчи 1/8 финала.

В среду «Ливерпуль » сыграет в гостях с «Брайтоном », «Арсенал » – с «Престоном », «Манчестер Юнайтед » примет «Лестер», «Челси» встретится на выезде с «Ньюкаслом», «Манчестер Сити» – с «Тоттенхэмом».

Кубок английской лиги

1/8 финала

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Кубка английской лиги