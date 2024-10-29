Кубок английской лиги. 1/8 финала. «Брентфорд» против «Шеффилд Уэнсдей», «Ман Сити» сыграет с «Тоттенхэмом» в среду
В Кубке английской лиги пройдут матчи 1/8 финала.
В среду «Ливерпуль» сыграет в гостях с «Брайтоном», «Арсенал» – с «Престоном», «Манчестер Юнайтед» примет «Лестер», «Челси» встретится на выезде с «Ньюкаслом», «Манчестер Сити» – с «Тоттенхэмом».
Кубок английской лиги
1/8 финала
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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