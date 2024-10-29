  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Кубок английской лиги. 1/8 финала. «Брентфорд» против «Шеффилд Уэнсдей», «Ман Сити» сыграет с «Тоттенхэмом» в среду
1

Кубок английской лиги. 1/8 финала. «Брентфорд» против «Шеффилд Уэнсдей», «Ман Сити» сыграет с «Тоттенхэмом» в среду

В Кубке английской лиги пройдут матчи 1/8 финала.

В среду «Ливерпуль» сыграет в гостях с «Брайтоном», «Арсенал» – с «Престоном», «Манчестер Юнайтед» примет «Лестер», «Челси» встретится на выезде с «Ньюкаслом», «Манчестер Сити» – с «Тоттенхэмом».

Кубок английской лиги

1/8 финала

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Кубка английской лиги

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
logoМанчестер Юнайтед
logoЧелси
logoЛиверпуль
logoНьюкасл
logoАстон Вилла
logoМанчестер Сити
logoАрсенал
результаты
logoКубок английской лиги
logoТоттенхэм
logoКристал Пэлас
logoСаутгемптон
logoПрестон
logoЛестер
logoШеффилд Уэнсдей
logoСток Сити
logoБрайтон
logoБрентфорд
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Футболистки «Барсы» выиграли «Золотой мяч» 4-й год подряд
15сегодня, 06:20
«Золотой мяч» Родри, демарш «Реала», «МЮ» уволил тен Хага, Анчелотти – лучший тренер года, «Краснодар» оторвался на 3 очка, 7-я победа СКА подряд и другие новости
43сегодня, 06:10
Чемпионат Италии. «Милан» против «Наполи»
6сегодня, 05:27
«#####» – отгадываем любимые ребусы на Спортсе!
226 октября, 13:00Спецпроект
Бруно Гимараэс – Винисиусу: «Ты гордость Бразилии и лучший в мире!»
46сегодня, 04:08
Родри: «Сегодня буду спать с «Золотым мячом»
40сегодня, 02:59
Публика в зале кричала «Вини, Вини» перед вручением «Золотого мяча» Родри
211сегодня, 02:17
Футболисты «Барсы» выиграли 3 из 4 последних призов лучшему молодому игроку мира от France Football
26сегодня, 01:48
Родри: «Я простой и обычный человек, меня нет в соцсетях. Хочу наслаждаться жизнью, быть лидером команды» 
32сегодня, 01:22
Бензема выложил фото с Винисиусом во время церемонии «Золотого мяча»: «Слишком силен 🥶»
88вчера, 22:58Фото
Ко всем новостям
Последние новости
«Вольфсбург» – «Боруссия» Дортмунд. Онлайн-трансляция начнется в 22:45
27 минут назад
Кубок короля Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» Неймара в гостях у «Аль-Таи», «Аль-Наср» Роналду примет «Аль-Таавун»
1сегодня, 05:45
Кубок Германии. 1/16 финала. «Байер» примет «Эльферсберг», «Дортмунд» в гостях у «Вольфсбурга»
45 минут назад
«Милан» – «Наполи». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
сегодня, 05:54
Фонбет Кубок России. Путь регионов. «Балтика» примет «Урал», «Сочи» сыграет со «Спартаком» Кострома в среду
1сегодня, 05:10
Личка о шансах Гладышева на «Золотой мяч» в будущем: «Зависит от желания игрока. Многие из маленьких команд пробивались в клубы мирового уровня. Например, Недвед» 
13сегодня, 04:54
«Карпин проделал уникальную работу. Год назад команды не знали, что делать с «Ростовом». Григорян о тренере
10сегодня, 04:42
Мостовой о травме Батракова: «Я с этими голеностопами всю жизнь мучился, тоже в подкатах стелились. Я тоже крутил и вертел, поэтому получал»
14сегодня, 04:29
Корниленко покидает пост спортивного директора «Крыльев» («Чемпионат»)
10сегодня, 03:54
Ширер об «МЮ»: «Исходя из селекции за последние несколько лет и количества потраченных денег, большого прогресса не видно» 
4сегодня, 03:41