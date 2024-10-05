У владельцев «Ромы» есть вопросы к Юричу. Тренер, сменивший Де Росси, выиграл 2 из 4 матчей и уступил «Эльфсборгу» в ЛЕ

У боссов «Ромы» возникли вопросы к тренеру Ивану Юричу.

49-летний специалист возглавил клуб в середине сентября после отставки Даниэле де Росси .

Под руководством тренера из Сербии команда провела четыре игры во всех турнирах и одержала в них две победы. В последнем матче Лиги Европы «Рома » уступила шведскому «Эльфсборгу» со счетом 0:1.

Как сообщает издание Corriere dello Sport, матч следующего тура Серии А с «Монцей», который пройдет 6 октября, может решающим с точки зрения последующих шагов владельцев клуба Дэна и Райана Фридкиных.

Отмечается, что в случае неудовлетворительного результата и качества игры, «ничего нельзя будет исключать».

Сейчас команда находится на девятом месте в Серии А с девятью очками после шести матчей.

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