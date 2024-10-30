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«Спартак» превращается в какого-то середняка.11 очков от первого места – катастрофа». Писарев о красно-белых

Николай Писарев прокомментировал результаты «Спартака» в текущем сезоне.

Красно-белые занимают 6-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 22 очка. В 13-м туре чемпионата России команда Деяна Станковича обыграла «Пари НН» (2:0). 

«Представляете, вот уже мы говорим, что «Спартак» неожиданно выиграл в Нижнем Новгороде! «Спартак» превращается в какого-то середняка. Вроде бы это «Спартак». А вроде бы и как бы в Нижнем Новгороде победа – это уже что-то такое.

Но по мне, 11 очков от первого места – это катастрофа должна быть для «Спартака». Тогда надо согласиться, что команда среднего уровня. Борьба за пятое место в таком случае – вполне нормально. Но каждый год одно и то же: две победы – мы включаемся в борьбу, две неудачи – все плохо.

 Просто «Спартак» – это уже середняк, на мой взгляд. Потому что уже из года в год надоело говорить одни и те же фразы. Ну, выиграли, а следующий матч – не знаешь, чего ждать», – сказал тренер сборной России. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoНиколай Писарев
logoПари НН
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