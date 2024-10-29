Мостовой о пиве на стадионах: «РПЛ можно смотреть и без алкоголя – наш футбол не настолько плох. Где алкоголь, там потенциальные конфликты»

Александр Мостовой высказался о возможной продаже пива на стадионах.

Продавать пиво на спортивных объектах и мероприятиях запретили в России с 1 января 2005 года. Вопрос возобновления торговли слабоалкогольным напитком обсуждается в Госдуме.

«Что касается возвращения пива на стадионы, то в этом нет ничего плохого. В Европе это вообще нормальная практика.

Но и какой-то необходимостью не могу назвать. Люди нормально ходят и без пива. РПЛ можно смотреть и без алкоголя – наш футбол не настолько плох.

А где есть алкоголь, там могут быть потенциальные конфликты. Это вопрос безопасности зрителей. Разве кому-то нужны неприятные инциденты?» – сказал бывший игрок сборной России Александр Мостовой .

Каштанов о словах Глушенкова про пиво: «Я не пью и против алкоголя. А он особо думать не любит – нужно субординацию соблюдать, какой пример подает молодым?»