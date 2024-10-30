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Валерий Овчинников: «Карпин прав насчет комментаторов. Когда смотрю ТВ, чувствую себя тараканом. Восхищает их английская терминология. Вообще-то мы в России и язык у нас русский»

Валерий Овчинников поддержал критику Валерия Карпина в адрес комментаторов.

Ранее главный тренер сборной России и «Ростова» так оценил работу российских футбольных комментаторов: «Выключаю звук, когда смотрю футбол. Чего вы лезете оценивать? Можешь услышать все что угодно, но не знаешь, что происходит на поле».

«Когда я смотрю футбольные репортажи с нашими комментаторами, то чувствую себя тараканом. Просто тараканом! Эти же мастера в телевизоре просто супер. Также они самые умные и самые продвинутые. Еще восхищает их английская терминология. Вообще-то мы находимся в России и язык у нас русский. Но сыплется эта терминология. Зрители из глубинки их, наверное, вообще не понимают.  

Карпин насчет комментаторов прав. Послушайте их, будто вообще больше никто в футболе не понимает. Они могут и судей оценивать, и игроков.

Сейчас можно смотреть матч и не услышать ни разу фамилию футболиста. Как такое возможно? Или об одном игроке рассказывают во время матча. Как им объяснить?

Откуда они взялись вообще? Среди них нет ни Озеровых, ни Маслаченко. Какие есть, что делать. Не назову худшего среди них. Взял — приглушил звук. Они все очень сложные. Приходится смириться. Комментаторский цех не меняется. Наверное, что-то серьёзное должно случиться, чтобы он обновился и появились новые люди», – сказал бывший тренер нижегородского «Локомотива». 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Legalbet
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