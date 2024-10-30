Валерий Овчинников: «Карпин прав насчет комментаторов. Когда смотрю ТВ, чувствую себя тараканом. Восхищает их английская терминология. Вообще-то мы в России и язык у нас русский»

Валерий Овчинников поддержал критику Валерия Карпина в адрес комментаторов.

Ранее главный тренер сборной России и «Ростова» так оценил работу российских футбольных комментаторов: «Выключаю звук, когда смотрю футбол . Чего вы лезете оценивать? Можешь услышать все что угодно, но не знаешь, что происходит на поле».

«Когда я смотрю футбольные репортажи с нашими комментаторами, то чувствую себя тараканом. Просто тараканом! Эти же мастера в телевизоре просто супер. Также они самые умные и самые продвинутые. Еще восхищает их английская терминология. Вообще-то мы находимся в России и язык у нас русский. Но сыплется эта терминология. Зрители из глубинки их, наверное, вообще не понимают.

Карпин насчет комментаторов прав. Послушайте их, будто вообще больше никто в футболе не понимает. Они могут и судей оценивать, и игроков.

Сейчас можно смотреть матч и не услышать ни разу фамилию футболиста. Как такое возможно? Или об одном игроке рассказывают во время матча. Как им объяснить?

Откуда они взялись вообще? Среди них нет ни Озеровых , ни Маслаченко . Какие есть, что делать. Не назову худшего среди них. Взял — приглушил звук. Они все очень сложные. Приходится смириться. Комментаторский цех не меняется. Наверное, что-то серьёзное должно случиться, чтобы он обновился и появились новые люди», – сказал бывший тренер нижегородского «Локомотива».