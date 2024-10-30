«Еще одна попытка наказать Вини за его позицию по расовым вопросам». Бразильский журналист Чеконелло о том, что Винисиус не получил «Золотой мяч»
Лучшим футболистом мира в 2024 году по версии France Football был признан хавбек «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри.
Вингер «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор занял второе место.
«Тот факт, что Вини не был удостоен звания лучшего игрока мира на церемонии вручения «Золотого мяча» – это еще одна попытка наказать его за откровенную позицию по расовым вопросам как на поле, так и за его пределами», – написал журналист Globo Esporte Дуглас Чеконелло.
Винисиус узнал, что не берет «ЗМ», сразу после танца. Закатил вечеринку, обещал всем «Ролексы» – а остался с золотым чупа-чупсом
Пост Винисиуса – отсылка к борьбе с расизмом. В его окружении это называют причиной неполучения «Золотого мяча»: «Футбольный мир не готов принять игрока, который борется против системы»
Винисиус о расизме в Испании: «Если к 2030 году ситуация не улучшится, надо будет найти другое место для ЧМ. Игроки не будут чувствовать себя комфортно и безопасно в такой стране»
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