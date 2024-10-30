  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Еще одна попытка наказать Вини за его позицию по расовым вопросам». Бразильский журналист Чеконелло о том, что Винисиус не получил «Золотой мяч»
30

«Еще одна попытка наказать Вини за его позицию по расовым вопросам». Бразильский журналист Чеконелло о том, что Винисиус не получил «Золотой мяч»

Бразильский журналист связал невручение «ЗМ» Винисиусу с его борьбой с расизмом.

Лучшим футболистом мира в 2024 году по версии France Football был признан хавбек «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри.

Вингер «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор занял второе место.

«Тот факт, что Вини не был удостоен звания лучшего игрока мира на церемонии вручения «Золотого мяча» – это еще одна попытка наказать его за откровенную позицию по расовым вопросам как на поле, так и за его пределами», – написал журналист Globo Esporte Дуглас Чеконелло. 

Винисиус узнал, что не берет «ЗМ», сразу после танца. Закатил вечеринку, обещал всем «Ролексы» – а остался с золотым чупа-чупсом

Пост Винисиуса – отсылка к борьбе с расизмом. В его окружении это называют причиной неполучения «Золотого мяча»: «Футбольный мир не готов принять игрока, который борется против системы»

Винисиус о расизме в Испании: «Если к 2030 году ситуация не улучшится, надо будет найти другое место для ЧМ. Игроки не будут чувствовать себя комфортно и безопасно в такой стране»

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Yahoo Sports
logoСборная Бразилии по футболу
logoРеал Мадрид
logoЗолотой мяч
logoВинисиус Жуниор
дискриминация
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Винисиус всегда будет для нас обладателем «Золотого мяча». Гордость бразильского народа и наших темнокожих детей, лучший на поле и вне его». Министр расового равенства Бразилии о вингере «Реала»
115вчера, 19:02
«Винисиус – мишень для расизма в испанском футболе. Это заставляет задуматься, не сказалось ли влияние предвзятости на результате «Золотого мяча». Бразильский комментатор Шакра о награде
58вчера, 18:51
Марта о «Золотом мяче»: «Весь год ждала, что Винисиуса признают лучшим игроком современности. Что это за награда?»
74вчера, 18:31Видео
Журналист из Сальвадора не включил Винисиуса в топ-10 «Золотого мяча»: «Он не показывал признаков честной игры. Его роль на поле ограничена»
166вчера, 14:43
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
❤️‍🔥 Фанатская поддержка в РПЛ. Вспоминаем 8 ярких ситуаций на стадионах
3 минуты назадСпецпроект
«МЮ» берет Аморима, «Аль-Наср» Роналду выбыл из Кубка короля, дубль Овечкина, «Зенит» пошел в ЭСК из-за Батракова, Шипачев – лучший бомбардир в истории КХЛ, «Милан» проиграл «Наполи» и другие новости
453 минуты назад
Мостовой готов к стажировкам в «Динамо» и «Зените»: «Вариант рассматриваю. После подставы со «Спартаком» приходится идти к тем людям, которые открыты»
11сегодня, 03:58
Слот об увольнении тен Хага из «МЮ»: «Вскоре мы снова увидим его в большом клубе, думаю. Он хорошо поработал в «Аяксе» и выиграл два трофея в Англии»
7сегодня, 03:46
Матерацци о стычке с Зиданом в финале ЧМ-2006: «Во всем виноват Гаттузо – он обвинил меня, что я не сдержал Зинедина, возникло напряжение. В Италии меня ненавидят сильнее, чем во Франции – не знаю почему»
41вчера, 22:49
Фонсека о 0:2: «Наполи» забил, но «Милан» контролировал матч. Мы играли в качественный футбол, создали много моментов. Непросто действовать против соперника, который защищается вблизи своей штрафной»
20вчера, 22:45
Конте после 2:0 с «Миланом»: «Наполи» должен брать все от игры к игре, задача – вернуться в еврокубки. Горжусь тем, что мы создали сплоченный коллектив – это одна из лучших команд в моей карьере»
14вчера, 22:43
Роналду после вылета «Аль-Насра» из Кубка и промаха с пенальти: «Каждое испытание – возможность для роста»
77вчера, 22:12
Лалас о «Золотом мяче» Родри: «Дань уважения менее сексуальным игрокам – обычно награду отдают атакующим футболистам. Реакция «Реала» разочаровала»
20вчера, 22:01
У «Милана» 3 поражения в 5 последних матчах. Сегодня команда Фонсеки проиграла «Наполи» – 0:2
45вчера, 21:45
Ко всем новостям
Последние новости
«Насвай никогда не пробовал, это же куриный помет какой-то. Во Второй лиге были игроки из Азии, которые этим занимались». Экс-игрок «Амкара» Попов о смесях
23 минуты назад
«Черенков был кем-то вроде Месси или Роналду для советского футбола. Его талант чтили везде». Непомнящий об экс-игроке «Спартака»
38 минут назад
Каштанов о Роналду: «Каждый день им вдохновляюсь. Как может закончиться его эпоха? Всегда выходит и забивает. Сравните с Руни, а ведь они играли вместе!»
9сегодня, 03:22
«Бевеева называем калмыцким Марадоной. Футбольный бог его вознаградил». Тренер «Урала» про победный гол защитника в матче Кубка России
1сегодня, 03:10
Кубок Германии. 1/16 финала. «Байер» разгромил «Эльферсберг», «Боруссия» Дортмунд выбыла, проиграв «Вольфсбургу»
8вчера, 22:22
«Боруссия» Дортмунд вылетела из Кубка Германии, на 117-й пропустив от «Вольфсбурга» – 0:1
7вчера, 22:17
Экс-защитник «МЮ» Берг об отставке тен Хага: «Смена тренера по ходу сезона никогда не идет на пользу. Летом было бы время на подготовку, как в «Ливерпуле», а сейчас лучшие уже заняты»
9вчера, 22:01
Кубок английской лиги. 1/8 финала. «Брентфорд» по пенальти победил «Шеффилд Уэнсдей», «Ман Сити» сыграет с «Тоттенхэмом» в среду
10вчера, 22:01
Кубок Испании. 1-й раунд. «Вильярреал» забил 6 голов «Побленсе», «Валенсия», «Севилья» и «Жирона» сыграют в среду, «Атлетико» и «Сосьедад» – в четверг
вчера, 21:49
«Наполи» выиграл 5 матчей подряд в Серии А
3вчера, 21:40