«Винисиус – мишень для расизма в испанском футболе. Это заставляет задуматься, не сказалось ли влияние предвзятости на результате «Золотого мяча». Бразильский комментатор Шакра о награде
Бразильский комментатор усмотрел влияние расизма на голосование «Золотого мяча».
Лучшим футболистом мира в 2024 году по версии France Football был признан Родри. Винисиус занял второе место.
«Мы знаем, что Винисиус является мишенью для расизма в испанском футболе и других частях Европы, он активно борется с расизмом.
Это заставляет нас задуматься, не сказалось ли влияние предвзятости и расизма по отношению к Винисиусу на конечном результате и победе Родри», – сказал Гуга Шакра, комментатор ведущей бразильской новостной сети Globo News.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Yahoo
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