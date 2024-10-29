«Винисиус – мишень для расизма в испанском футболе. Это заставляет задуматься, не сказалось ли влияние предвзятости на результате «Золотого мяча». Бразильский комментатор Шакра о награде

Бразильский комментатор усмотрел влияние расизма на голосование «Золотого мяча».

Лучшим футболистом мира в 2024 году по версии France Football был признан Родри. Винисиус занял второе место.

«Мы знаем, что Винисиус является мишенью для расизма в испанском футболе и других частях Европы, он активно борется с расизмом.

Это заставляет нас задуматься, не сказалось ли влияние предвзятости и расизма по отношению к Винисиусу на конечном результате и победе Родри », – сказал Гуга Шакра, комментатор ведущей бразильской новостной сети Globo News.