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  • Каштанов о Роналду: «Каждый день им вдохновляюсь. Как может закончиться его эпоха? Всегда выходит и забивает. Сравните с Руни, а ведь они играли вместе!»
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Каштанов о Роналду: «Каждый день им вдохновляюсь. Как может закончиться его эпоха? Всегда выходит и забивает. Сравните с Руни, а ведь они играли вместе!»

Алексей Каштанов рассказал, что каждый день вдохновляется Криштиану Роналду.

«Раньше Криштиану Роналду забивал по 40-50 мячей за сезон и ему давали «Золотой мяч», сейчас футбол в России и в Европе меняется и эту награду дают за 20-25 голов.

Закончилась ли эпоха Месси и Роналду? Как может закончиться эпоха Роналду? Я каждый день им вдохновляюсь. Он всегда выходит и забивает. Неважно, на каком уровне он играет.

Недавно попалась его фотография и фотография Руни. Сравните. А ведь они играли вместе! Меня такие люди, как Роналду, больше вдохновляют. Я надеюсь, когда моя карьера закончится, я не буду таким разбухшим, а наоборот, буду подавать пример людям: правильно питаться, жить спортом», – сказал форвард «Факела». 

Роналду подставил «Аль-Наср»: не забил пенальти на 90+6. Это вылет и еще один упущенный трофей

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Metaratings
logoКриштиану Роналду
logoУэйн Руни
logoпремьер-лига Россия
logoЛионель Месси
logoФакел
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoАлексей Каштанов
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