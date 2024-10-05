«Уровень Месси и Роналду – это пик, но за счет технологий будет игрок сильнее них». Хавбек «Краснодара» Козлов о лучших в истории

Данила Козлов верит, что появится игрок лучше Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

19-летний игрок ответил на вопрос о лучшем игроке в истории.

«Думаю, что будущее футбола еще впереди. Тот уровень, который показали Месси и Роналду – это сейчас пик, выбирать тяжело.

Но мне кажется, что будет игрок сильнее них за счет новых технологий», – сказал полузащитник «Краснодара » Данила Козлов .