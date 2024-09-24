Мостовой о «Золотом мяче»: «Эра Роналду и Месси прошла, сейчас смотришь на список – чего-то не хватает. Винисиус – бесспорный обладатель награды для меня»
«Если бы мне позвонили три месяца назад и спросили, я бы сказал, что Винисиус однозначно заслужил «Золотой мяч». Помним, как они с Бензема разрывали все. Потом Карим уехал, и Винисиус разрывает сам. Для меня это бесспорный обладатель награды.
Есть много номинантов. Но Лигу чемпионов выиграл «Реал» с Винисиусом. Да, был чемпионат Европы, там лучшим признали Родри, он чемпион Англии. Но для меня больше заслужил Винисиус.
Но вот что хочется сказать: прошла эра, когда все награды забирали Роналду и Месси. И смотришь сейчас на список номинантов на «ЗМ»: вроде бы заслуженно, а вроде чего-то не хватает. Во времена Месси и Роналду были такие великие, как Хави, Иньеста, Неймар. Даже они не смогли выиграть «Золотой мяч», и это не их вина – просто тогда были Криштиану и Лионель», – сказал бывший игрок сборной России.
Месси и Роналду мимо «ЗМ». Номинированы Родри, Ламин Ямаль, Кроос и Довбик
Винисиус получит «Золотой мяч», вингер «Реала» уже знает об этом. Nike сделала золотые бутсы для бразильца (Marca)
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий