  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мостовой о «Золотом мяче»: «Эра Роналду и Месси прошла, сейчас смотришь на список – чего-то не хватает. Винисиус – бесспорный обладатель награды для меня»
124

Мостовой о «Золотом мяче»: «Эра Роналду и Месси прошла, сейчас смотришь на список – чего-то не хватает. Винисиус – бесспорный обладатель награды для меня»

Александр Мостовой высказался о претендентах на «Золотой мяч» в 2024 году.

«Если бы мне позвонили три месяца назад и спросили, я бы сказал, что Винисиус однозначно заслужил «Золотой мяч». Помним, как они с Бензема разрывали все. Потом Карим уехал, и Винисиус разрывает сам. Для меня это бесспорный обладатель награды.

Есть много номинантов. Но Лигу чемпионов выиграл «Реал» с Винисиусом. Да, был чемпионат Европы, там лучшим признали Родри, он чемпион Англии. Но для меня больше заслужил Винисиус.

Но вот что хочется сказать: прошла эра, когда все награды забирали Роналду и Месси. И смотришь сейчас на список номинантов на «ЗМ»: вроде бы заслуженно, а вроде чего-то не хватает. Во времена Месси и Роналду были такие великие, как Хави, Иньеста, Неймар. Даже они не смогли выиграть «Золотой мяч», и это не их вина – просто тогда были Криштиану и Лионель», – сказал бывший игрок сборной России.

Месси и Роналду мимо «ЗМ». Номинированы Родри, Ламин Ямаль, Кроос и Довбик

Винисиус получит «Золотой мяч», вингер «Реала» уже знает об этом. Nike сделала золотые бутсы для бразильца (Marca)

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Чемпионат»
logoКарим Бензема
logoКриштиану Роналду
logoМЛС
logoпремьер-лига Россия
logoРеал Мадрид
logoХави
logoАндрес Иньеста
logoЛионель Месси
logoЛа Лига
logoСборная Аргентины по футболу
logoАлександр Мостовой
logoЗолотой мяч
logoНеймар
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoРодри
logoИнтер Майами
logoВинисиус Жуниор
logoЧемпионат.com
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Куртуа хочет, чтобы «Золотой мяч» выиграл футболист «Реала»: «Все хорошо поработали»
1420 сентября, 12:44
Гути о «Золотом мяче»: «Раньше были только Месси или Криштиану, теперь выиграть могут 4-5 человек. Так лучше. Я бы отдал его Беллингему или Карвахалю»
7719 сентября, 12:47
Родри о «Золотом мяче»: «Индивидуальные награды – это всего лишь результат работы, и сейчас я чувствую, что люди признают ее. Посмотрим, что произойдет»
2617 сентября, 13:42
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Личка об игре «Динамо»: «Не хочу цирка. Нужны острота и скорость, а не 150 пяток и прокидывания между ног при 2:0»
211 минут назад
«Эвертон» может пригласить Саутгейта. Новый владелец клуба Фридкин считает экс-тренера Англии «амбициозным вариантом» (GiveMeSport)
212 минут назад
Эрмосо подверглась гомофобным оскорблениям в соцсетях: «У тебя ##### как дверь. Рубиалес поцеловал тебя, и ты сразу стала лесбиянкой, чтобы он засыпал тебя деньгами – а ты еще и жалуешься»
1918 минут назад
Кроос о том, что УЕФА признал ошибку с рукой Кукурельи: «Им потребовалось 3 месяца, хотя почти все поняли за секунду. Я могу теперь называть себя чемпионом Европы?»
2418 минут назад
Тен Хаг о календаре: «Топ-игроки перегружены – травмы неизбежны, всему есть предел. Это вредит футболу, но хорошо для коммерции, возможно»
420 минут назад
Приходите работать в Спортс’’ продуктовым дизайнером и улучшайте опыт миллионов пользователей!
31 минуту назадВакансия
Артета пошутил об удалении Троссарда: «Сказал игрокам: «Не трогайте мяч, будем играть без него!»
633 минуты назад
Мостовой о результатах «Краснодара»: «При чем тут Мусаев? Состав хороший, вот и играют здорово. Игроки выходят на поле, а не тренер»
1833 минуты назад
«Больше половины членов УЕФА были за возвращение молодежных сборных России. Динамика положительная». Глава Казахстанской федерации футбола о собрании
2943 минуты назад
Габриэл о броске мяча Холандом ему в затылок: «Это нормально, провокации – часть игры. Это битва, война. Ждем «Сити» на нашем поле»
2956 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Фонбет Кубок России. Путь регионов. 4-й раунд. «Кубань Холдинг» против «Сочи», «Ротор» в гостях у «Волги», «Урал» и «СКА Хабаровск» сыграют в среду
328 минут назадLive
Глава РПЛ Алаев о конференции УЕФА: «Пообщался с их руководством в официальной и неофициальной обстановке. По России ничего не было, дела РФС мы не обсуждали»
331 минуту назад
Мерсон о 2:2 «Арсенала» с «Ман Сити»: «3 года назад матч закончился бы 0:4. «Канониры» сильно изменились за последние несколько лет»
442 минуты назад
Защитник «Акрона» Эшковал: «Спортинг» по уровню выше всех клубов РПЛ. Они стали чемпионами Португалии и играют в сумасшедший футбол»
6сегодня, 10:25
Сын Зидана Энцо закончил карьеру в 29 лет. Он сосредоточится на семье и инвестициях
13сегодня, 10:23
Зобнин о судействе в РПЛ: «Нормальное, все люди ошибаются, даже с ВАР. Футболисты тоже ошибаются»
4сегодня, 10:15
«Оренбург» встретится с «Пари НН». Приходите поддержать команду на стадионе!
сегодня, 10:00Реклама
Абена об игровом времени в «Спартаке»: «Нельзя прийти в клуб с хорошими игроками и сразу завоевать место в составе. Рад быть частью этой команды, но мне нужно работать»
4сегодня, 10:00
Экс-защитник «Ньюкасла» Йедлин о книгах: «Раньше я ненавидел читать. Во время пандемии заметил, что в книгах об успешных людях говорят о медитации. Изучая ее, проникся буддизмом»
7сегодня, 09:50
«Ахмат» обратится в ЭСК из-за неназначенного 11-метрового с «Крыльями»: «Любой пенальти можно оспорить, сказав, что не увидел соперника? Всякое слышали, но такое – впервые»
4сегодня, 09:23