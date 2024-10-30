Роналду подставил «Аль-Наср»: не забил пенальти на 90+6. Это вылет и еще один упущенный трофей

Взял лишь один из девяти возможных в Саудовской Аравии.

Из-за Криштиану Роналду «Аль-Наср» вылетел из Кубка короля Саудовской Аравии: он впервые в команде запорол пенальти, хотя мог сравнять и спасти.

«Аль-Наср» проиграл в 1/8 финала «Аль-Таавуну» – 0:1. У Криштиану был шанс спасти на 96-й минуте – но он пробил выше.

Это первый промах Роналду с 11-метрового в Саудовской Аравии, до этого реализовал все 19 ударов.

За всю карьеру португалец забил 168 мячей с пенальти при 199 попытках.

Роналду проиграл уже восьмой турнир с «Аль-Насром». С конца 2022-го Криштиану ни разу не брал чемпионат Саудовской Аравии, Лигу чемпионов Азии, Кубок короля или Суперкубок. В прошлом сезоне «Аль-Наср» остановился в финале Кубка, где проиграл «Аль-Хилалю» по пенальти.

С момента перехода Роналду «Аль-Наср» выиграл только один трофей – клубный Кубок арабских чемпионов в августе 2023-го, это полутоварищеский турнир, тут мы изучали всю систему саудовских соревнований. Кубок арабских чемпионов проводят бессистемно, не каждый год – в 2024-м не разыгрывали. А вот традиционный Кубок команда португальской звезды как раз упустила только что.

В этом сезоне Криш еще борется за победу в чемпионате (3-е место, уже минус шесть от «Аль-Хилаля») и азиатской ЛЧ – там пока четвертые в западной группе из 12 команд, шансы на плей-офф высоки, потому что дальше проходят восемь.

«Аль-Наср» бьет пенальти в концовке уже третий раз за пару недель. В прошлом матче не обыграли 15-ю команду лиги «Аль-Холуд» (3:3) – и то спаслись только на 95-й минуте благодаря голу Талиски с пенальти. Роналду тогда отдыхал, и серия «Аль-Насра» из семи побед прервалась.

18 октября Криштиану принес победу над «Аль-Шабабом» (2:1) – реализовал пенальти на 90+7. Главный тренер «Аль-Насра» Стефано Пиоли тогда не сомневался: «Я уверен, что когда Криштиану берет мяч и направляется к точке, он забьет».

Но в этот раз подвел даже Роналду.

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