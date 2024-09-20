Алексей Миранчук о Месси и Роналду: «Не люблю такие сравнения, очень уважаю этих великих игроков. Но лично мне больше импонирует Месси»

Алексей Миранчук высказался о сравнениях Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

– Ты забивал командам Месси, и ранее Криштиану Роналду – дважды за «Локомотив» в ворота «Ювентуса» в Лиге чемпионов. Кого из этой пары великих ценишь выше?

– Если честно, не люблю делать такие сравнения, потому что очень уважаю обоих этих великих игроков. Но лично мне больше импонирует Месси.

– Не успел с ним пообщаться после игры, может, даже футболками обменяться?

– Нет. Он очень быстро ушел в раздевалку, – сказал полузащитник «Атланты Юнайтед».

Ранее Миранчук забил свой дебютный гол в МЛС, сравняв счет (2:2) в матче с «Интер Майми» Лионеля Месси .