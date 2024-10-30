Роналду после вылета «Аль-Насра» из Кубка и промаха с пенальти: «Каждое испытание – возможность для роста»
Криштиану Роналду прокомментировал вылет «Аль-Насра» из Кубка Саудовской Аравии.
Клуб из Эр-Рияда проиграл «Аль-Таавуну» (0:1) в матче 1/8 финала Кубка короля Саудоской Аравии. Роналду не реализовал пенальти в добавленное ко 2-му тайму время, пробив выше ворот – это первый незабитый 11-метровый португальца в составе «Аль-Насра» после 19 успешных попыток.
«Каждое испытание – это возможность для роста», – написал Роналду в твиттере.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Криштиану Роналду
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости