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Роналду после вылета «Аль-Насра» из Кубка и промаха с пенальти: «Каждое испытание – возможность для роста»

Криштиану Роналду прокомментировал вылет «Аль-Насра» из Кубка Саудовской Аравии.

Клуб из Эр-Рияда проиграл «Аль-Таавуну» (0:1) в матче 1/8 финала Кубка короля Саудоской Аравии. Роналду не реализовал пенальти в добавленное ко 2-му тайму время, пробив выше ворот – это первый незабитый 11-метровый португальца в составе «Аль-Насра» после 19 успешных попыток.

«Каждое испытание – это возможность для роста», – написал Роналду в твиттере.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Криштиану Роналду
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