Морган об увольнении тен Хага из «МЮ»: «Каждое слово Роналду подтвердилось. Посредственный тренер»

Пирс Морган отреагировал на увольнение Эрика тен Хага из «МЮ».

Сегодня «Манчестер Юнайтед » официально объявил об отставке главного тренера.

«События подтвердили каждое слово, которое Криштиану говорил о тен Хаге в нашем взрывном интервью.

Его слишком раскручивали, он был оторванным от реальности, неуважительным и совершенно посредственным тренером, который не способен справляться с талантами мирового уровня и управлять клубом такого масштаба.

Есть и хорошие новости – по крайней мере, тен Хаг не лишился сна», – написал журналист и телеведущий в твиттере.

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