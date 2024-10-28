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Морган об увольнении тен Хага из «МЮ»: «Каждое слово Роналду подтвердилось. Посредственный тренер»

Пирс Морган отреагировал на увольнение Эрика тен Хага из «МЮ».

Сегодня «Манчестер Юнайтед» официально объявил об отставке главного тренера.

«События подтвердили каждое слово, которое Криштиану говорил о тен Хаге в нашем взрывном интервью.

Его слишком раскручивали, он был оторванным от реальности, неуважительным и совершенно посредственным тренером, который не способен справляться с талантами мирового уровня и управлять клубом такого масштаба.

Есть и хорошие новости – по крайней мере, тен Хаг не лишился сна», – написал журналист и телеведущий в твиттере.

Тен Хаг о Роналду в запасе на «Ливерпуль» после 0:4 от «Брентфорда»: «Я хорошо спал тогда»

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Пирса Моргана
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