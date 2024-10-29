Пеп об увольнении тен Хага из «МЮ»: «Если результаты недостаточно хороши, вас увольняют – такого не случается с учителями или архитекторами. Эрик вернется сильнее»

Пеп Гвардиола высказался об увольнении Эрика тен Хага из «Манчестер Юнайтед».

«Я очень сочувствую ему, это одна из лучших профессий в футболе. Такое бывает только с нами, с учителями или архитекторами такого не происходит. Я желаю ему всего наилучшего, и он вернется еще сильнее.

Если результаты недостаточно хороши, вас увольняют. Никто не отличается от остальных, включая меня», – сказал главный тренер «Манчестер Сити ».

Пеп Гвардиола: «Я все еще в «Сити», потому что мы выигрываем – иначе меня бы здесь не было. Если тренер не побеждает и не уходит, как Клопп, его меняют – таков наш мир»

Оправданий больше не нашли, список претензий стал неприличным. Как и почему «МЮ» уволил Тен Хага: все инсайды