Оправданий больше не нашли, список претензий стал неприличным. Как и почему «МЮ» уволил Тен Хага: все инсайды

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«Манчестер Юнайтед» уволил Эрика Тен Хага утром в понедельник. За следующие полтора дня почти каждое крупное английское медиа выпустило текст с инсайдами о кризисе в отношениях между Эриком, игроками и руководством клуба.

Мы собрали главное из материалов The Times, ESPN, The Telegraph, Sky Sports, Daily Mail и Manchester Evening News.

Чем (кроме результатов) были недовольны в «МЮ». Тот самый неприличный список претензий

Первыми об увольнении сообщили надежные Фабрицио Романо и Дэвид Орнштейн – опередили официальное заявление «Юнайтед» на девять минут.

Решение уволить приняли в воскресенье . По данным Майка Кигана из Daily Mail, утром 28 октября Тен Хага вызвали на базу в Каррингтон – чтобы встретиться с Омаром Беррадой и Дэном Эшуортом – генеральным и спортивным директорами «МЮ». Диалог был коротким: Эрику сразу сообщили, что все кончено. Киган описывает встречу как «уважительную и достойную с обеих сторон».

Крис Уилер из Daily Mail добавляет – в команде не знали об увольнении Тен Хага до официального заявления клуба. Но реакция последовала почти сразу: The Times пишет, что часть футболистов и сотрудников были рады. Среди причин – недавние решения по стартовому составу и фаворитизм в отношении конкретных футболистов.

Позиция руководства: оправданий нынешним результатам быть не может, а список претензий разросся до неприличного . Авторы Manchester Evening News сообщили, что решение уволить Тен Хага было «трудным, тщательно взвешенным и единогласным». Источники The United Stand в «Манчестер Юнайтед» подтвердили, что в руководстве хотели дать Эрику возможность поработать в новой спортивной структуре, но в итоге ни результаты, ни стиль игры не были достаточно убедительными для продолжения работы.

Изначально увольнение выглядело реальным только при готовой и оптимальной замене, но последние матчи подтолкнули компанию INEOS к жестким действиям. Главный репортер Sky Sports News Каве Солхекол добыл детали. Среди причин увольнения Тен Хага: ● Стиль игры. В руководстве «смотрели каждый матч и ломали голову» в попытках понять, что именно делает Эрик;

● Неспособность прокачать купленных футболистов;

● Крайний защитник Мазрауи на позиции десятки. Тактическое решение для матча с «Фенербахче» вызвало недоумение в руководстве;

● Пресс-конференции. Ряд вещей, озвученных Тен Хагом в медиа, не соответствовал тому, что происходило в клубе на самом деле;

● Потеря контроля над командой. Некоторые игроки чувствовали, что они находятся в вакууме и не знают, что происходит в команде.

Игроки не понимали Тен Хага, он зря наказывал тренировками. Странные привычки тренера

Роб Доусон – спец ESPN по «МЮ» – выкатил целый текст о привычках и требованиях Тен Хага, которые в клубе считали странными и проблемными. Эрик использовал дополнительные тренировки как наказание за поражения и плохую игру . Многие футболисты «Юнайтед» считали это контрпродуктивным. Игроки чувствовали усталость перед каждым матчем, проигрывали, а затем получали еще больше дополнительных тренировок. На вопросы о нагрузках Тен Хаг отвечал одинаково – говорил, что АПЛ интенсивная лига и требует соответствующей подготовки.

На фоне кризиса травм в прошлом сезоне у футболистов появились сомнения по поводу системы тренировок Тен Хага . Игроки считали, что им пойдут на пользу более индивидуально ориентированные программы. Один опытный игрок объяснил свои проблемы с травмами тем, что его просили тренироваться так же, как молодежь. Сам он считал, что ему нужно давать больше времени на восстановление.

Футболисты не понимали Эрика: в том числе установки и просто настроение . Он мог быть веселым в один день и чрезвычайно серьезным в другой. Один источник описал поведение Тен Хага как «слишком строгое и слишком голландское». Проблемы с коллективом начались еще в 2022-м. После поражения от «Брентфорда» (0:4) один из игроков сказал близким друзьям, что Тен Хаг не знает, как мотивировать команду. Еще игроки жаловались, что не понимают установки, потому часть инструкций теряется при переводе, а это приводит к путанице на поле.

Некоторые сотрудники считали, что Тен Хаг слишком защищал игроков и непреднамеренно сделал себя громоотводом для критики . А Эрик был уверен, что многие футболисты плохо реагируют на публичную критику и считал важным публично защищать команду всегда и настолько, насколько это возможно.

У Тен Хага не сложились отношения с новым техническим директором – Джейсоном Уилкоксом. Весной его приставили к Эрику для аудита работы. Тренер считал, что Уилкоксу не хватает компетенций для этой должности. Ситуацию урегулировали только летом, во время переговоров о продлении контракта Тен Хага. Когда работу Тен Хага анализировали, сотрудники скаутской службы сообщили INEOS, что запросы Эрика нереалистичны.

Эрик тен Хаг уже покинул Англию – вернулся в Нидерланды. Сразу после встречи с Беррадой и Эшуртом забрал вещи из дома в Чешире и поехал на самолет. Журналисты сняли милое прощание тренера с сотрудницей аэропорта.

И еще набор мелочей: шкафчики в раздевалке, скамейки на «Олд Траффорд», длина газона

Детали, которые раскрывают многое.

🚪Тен Хаг попросил переместить шкафчики в раздевалке так, чтобы защитники сидели слева от него, а полузащитники и нападающие – справа , когда он стоял перед тактической доской.

🪑 Эрик потребовал изменить расположение скамеек на «Олд Траффорд» и подвинуть их ближе к тоннелю . Это меняло расположение технической зоны голландца – она смещалась в центр поля и давала лучший обзор. Изначально клуб был против (сослались на дороговизну работ), но в итоге Тен Хаг продавил решение и скамейки сдвинули.

🌿 Тренер лично давал рекомендации по длине газона на «Олд Траффорд» – чтобы улучшить качество передач низом.

По данным Sky Sports, Эрик считает, что люди ошибаются на его счет, и он намерен доказать это в другом клубе.

Тен Хаг уверен: если бы ему дали больше времени, он бы добился успеха в «Манчестер Юнайтед».

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Фото: Gettyimages.ru /Clive Rose, Christopher Furlong, Eddie Keogh