Петер Шмейхель высказался о сложностях, с которыми сталкиваются игроки «Юнайтед».

«Конечно, тренеру нужны деньги, но он должен покупать игроков, которые подходят клубу. «Манчестер Юнайтед» – это, наверное, самое сложное место в мире для игры в футбол. Каждый день все мировые СМИ обсуждают это. Тебе необязательно быть лучшим игроком, но ты должен быть невероятно ментально сильным.

Кто помогал Эрику тен Хагу ? Никто. В «Аяксе» они сделали потрясающую работу, дойдя до полуфинала Лиги чемпионов. Но «Манчестер Юнайтед» и «Аякс » – совершенно разные клубы.

Давление здесь неумолимо. Все, что ты делаешь, рассматривается под микроскопом. В «Аяксе» не так – люди в Таиланде и Аргентине не следят за каждым их шагом. Есть игроки, которые не должны были оказаться здесь.

Вот в чем был великолепен сэр Алекс Фергюсон – он не просто подписывал игрока. Он выяснял о нем все, о его семье, знал, какого человека и игрока он приглашает. Сейчас это не так.

Они подписали несколько хороших игроков, но недостаточно тех, кто способен выигрывать для «Манчестер Юнайтед». Вот почему уже столько лет клуб не достигает того, к чему стремится. Премьер-лига не выиграна, Лига чемпионов также осталась недосягаемой», – сказал бывший голкипер «Манчестер Юнайтед » Петер Шмейхель.