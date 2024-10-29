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  • Петер Шмейхель: «МЮ» – самое сложное место в мире для игры. Необязательно быть лучшим футболистом, но ты должен быть ментально сильным – давление здесь неумолимо»
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Петер Шмейхель: «МЮ» – самое сложное место в мире для игры. Необязательно быть лучшим футболистом, но ты должен быть ментально сильным – давление здесь неумолимо»

Петер Шмейхель высказался о сложностях, с которыми сталкиваются игроки «Юнайтед».

«Конечно, тренеру нужны деньги, но он должен покупать игроков, которые подходят клубу. «Манчестер Юнайтед» – это, наверное, самое сложное место в мире для игры в футбол. Каждый день все мировые СМИ обсуждают это. Тебе необязательно быть лучшим игроком, но ты должен быть невероятно ментально сильным.

Кто помогал Эрику тен Хагу? Никто. В «Аяксе» они сделали потрясающую работу, дойдя до полуфинала Лиги чемпионов. Но «Манчестер Юнайтед» и «Аякс» – совершенно разные клубы.

Давление здесь неумолимо. Все, что ты делаешь, рассматривается под микроскопом. В «Аяксе» не так – люди в Таиланде и Аргентине не следят за каждым их шагом. Есть игроки, которые не должны были оказаться здесь.

Вот в чем был великолепен сэр Алекс Фергюсон – он не просто подписывал игрока. Он выяснял о нем все, о его семье, знал, какого человека и игрока он приглашает. Сейчас это не так.

Они подписали несколько хороших игроков, но недостаточно тех, кто способен выигрывать для «Манчестер Юнайтед». Вот почему уже столько лет клуб не достигает того, к чему стремится. Премьер-лига не выиграна, Лига чемпионов также осталась недосягаемой», – сказал бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: BBC
logoМанчестер Юнайтед
logoАлекс Фергюсон
logoвысшая лига Нидерланды
logoАякс
logoпремьер-лига Англия
logoЛига чемпионов УЕФА
logoПетер Шмейхель
logoЭрик тен Хаг
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