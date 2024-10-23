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Пеп Гвардиола: «Я все еще в «Сити», потому что мы выигрываем – иначе меня бы здесь не было. Если тренер не побеждает и не уходит, как Клопп, его меняют – таков наш мир»

Пеп Гвардиола считает, что остается в «Ман Сити» благодаря результатам команды.

«Проработав [в одном клубе] девять лет, становишься самым старшим. В футболе, если тренер не выигрывает или не уходит, как Юрген [Клопп], то его меняют, когда он не добивается результатов. Таков наш мир.

Ответ прост – я все еще здесь, потому что мы побеждаем. Иначе меня бы здесь не было, даже при всем уважении и доверии, которые мы с руководством испытываем друг к другу. В этом деле нужно побеждать.

Это единственная работа, где люди отчаянно требуют вашего увольнения. Я не прошу учителей, врачей, архитекторов: «Не беритесь за эту работу. Не получайте своих денег». В нашей профессии приходится с этим мириться», – сказал главный тренер «Манчестер Сити» в подкасте One on One на Sky Sports.

Контракт Пепа с «горожанами» рассчитан до лета 2025 года.

Опубликовала: Анна Сунцова
logoЛиверпуль
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoЮрген Клопп
logoПеп Гвардиола
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